Mini-rave party nel greto del Ceno: 12 giovani denunciati

VALENTINO STRASER

VARANO MELEGARI Tendoni, materassi, brandine, bivacchi, un impianto professionale con piattaforme Dj alimentato da un gruppo elettrogeno, per una festa autogestita in stile piccolo «rave party». Dodici persone, anche straniere, di età compresa fra i 20 e i 35 anni, sono state denunciate alla Procura della Repubblica di Parma dai carabinieri della stazione di Fornovo Taro per aver invaso «arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto».

È accaduto nei giorni scorsi nei pressi del greto del torrente Ceno, all’altezza dell’abitato di Serravalle in territorio di Varano Melegari. Gli abitanti, infastiditi dal volume e dal ritmo incalzante della musica, hanno segnalato la vicenda al sindaco di Varano, Giuseppe Restiani. Il primo cittadino ha prontamente richiesto l’intervento alla stazione dei carabinieri di Fornovo, guidati dal maresciallo Marco De Nardis e della polizia locale, giunta in supporto ai militari dell’Arma.

Una volta raggiunto il Ceno, hanno trovato due camper parcheggiati in una strada privata, in modo da ostacolare l’accesso di altri mezzi alla zona della festa. I carabinieri, intervenuti con due pattuglie, hanno raggiunto i partecipanti alla festa, prima identificati e poi denunciati alla Procura della Repubblica, con un'operazione risolta in circa un’ora e mezza, per poi fare ripristinare le condizioni ambientali del luogo scelto per la festa.

Viva soddisfazione per l’esito delle operazioni è stata espressa dal sindaco Giuseppe Restiani. «I carabinieri della stazione di Fornovo Taro hanno saputo gestire con la consueta professionalità e sicurezza una situazione di disordine che si era venuta a creare nel territorio varanese e aver riportato normalità alla vita della nostra comunità. Si tratta di un obiettivo perseguito grazie alla collaborazione con le forze dell’ordine a cui rivolgo un ringraziamento per il loro intervento anche in questo periodo particolare».