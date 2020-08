Si è spento il dolce sorriso di Alessandra

ISABELLA SPAGNOLI

Come Audrey Hepburn, nel film Vacanze Romane, posa su una Vespa anni ‘50 abbracciata al suo Gregory Peck, degnamente sostituito dall’adorato cugino Marco.

Alessandra Maestri sorride felice, perché lei ha sempre saputo trovare il bello in ogni momento che le donava la vita. Ogni giorno in più, per lei, che era nata con la sindrome di Down, era un regalo piovuto dal cielo. Alessandra, classe 1963, ha superato ogni previsione medica, riuscendo a spegnere 57 candeline, circondata dall’amore dei tanti amici e dei cugini Marco, Patrizia e Paolo che, dalla morte dei suoi genitori, 10 anni fa, se ne sono sempre presi cura. Alessandra ha chiuso gli occhi al mondo, colpita da un’ischemia, ultima goccia che ha fatto traboccare un vaso già colmo di dolore.

Era figlia di due genitori meravigliosi: Egisto e Franca, che fin dai primi mesi di vita hanno cercato di stimolarla in ogni maniera, permettendole di frequentare persone interessanti, portandola con loro a conoscere il mondo. Ha viaggiato, Alessandra, ha frequentato villaggi vacanze esclusivi, ha stretto amicizie con volti noti (fra le tante, quella preferita, è stata quella con Fiorello). E’ stata coccolata dai genitori che le hanno permesso di diplomarsi come modellista, dandole la possibilità di mettere alla prova la sua spiccata manualità. La paura di Franca ed Egisto, negli ultimi anni della loro vita, era immaginare come sarebbe stato il futuro della ragazza, dopo la loro morte, così avevano pianificato ogni cosa, affidandola ai cugini che l’hanno seguita con discrezione, rispettando la sua autonomia.

Alessandra ha potuto continuare a vivere nella sua casa, andando a lavorare all’Orto Botanico dove è rimasta per 7 anni. «Tutti i commercianti di strada Farini la conoscevano e l’adoravano: facevano a gara per darle una mano. Lei sostava nei vari negozi, salutava tutti e poi iniziava la sua giornata con il sorriso sulla bocca - spiegano Marco e Patrizia -. Anni fa ha anche lavorato nella storica libreria Battei in via Cavour, adorava quel luogo ma pativa un po’ gli spazi chiusi. L’Orto Botanico era stata per lei la soluzione migliore per poter lavorare con serenità».

Alessandra accompagnava gli alunni delle scuole che facevano visita al luogo verde colmo d’incanto della nostra città, amava lavorare la terra, piantare semi, intrattenere i visitatori. In mezzo al verde si sentiva a casa: ha avuto la fortuna di essere al fianco di persone meravigliose che le hanno sempre tenuto la mano».

La ragazza che nel tempo aveva preso lezioni di pianoforte, ha festeggiato i suoi 50 anni proprio all’Orto Botanico, esibendosi in un concerto di pianoforte. «Suonò brani di Chopin e di Ravel che era il suo preferito – aggiunge Patrizia -. La commozione dei presenti era tanta. Orgogliosa di aver fatto bella figura, cercava conferme continue, anche quando era chierichetto al fianco di don Giovanni Orzi, suo padre spirituale, a Tizzano, domandava, alla fine di ogni funzione: "Come sono andata?". Era una creatura meravigliosa, il suo sorriso candido e innocente non ci abbandonerà mai».