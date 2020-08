Claudio Benassi, memorie e aneddoti dell'ultimo «Corvo»

Isabella Spagnoli

Erano a Roma, passeggiavano per le vie della capitale quando notarono un clochard seduto per strada. Un corvo era appollaiato sulla spalla di quell'artista di strada e afferrava con il becco le monetine donate dai passanti per, poi, farle cadere nel cappello del suo padrone, impegnato a suonare uno strumento. Loro erano I Corvi il gruppo parmigiano che stava per segnare la storia della musica beat italiana e videro, in quell'uccello, un segno del destino, un'opportunità. I quattro ragazzi (Angelo Ravasini (voce e chitarra), Fabrizio "Billo" Levati (voce e chitarra), Claudio Benassi (batteria) e Jimmy Ferrari (basso e armonica a bocca) che pochi giorni dopo si esibiti al Cantagiro, decisero di adottare quel corvo, compagno di palcoscenico. Offrirono 10mila lire al clochard incredulo (una cifra spropositata negli anni ' 60) e battezzarono "Alfredo" il loro nuovo amico, in onore di Alfredo Rossi direttore artistico dell'Ariston che li aveva notati. Con Alfredo appollaiato sulla chitarra, i Corvi, rigorosamente vestiti con mantelline nere, riscossero enorme successo al Cantagiro, aggiudicandosi l'ottavo posto. Da lì iniziò la fiaba. Questo e altri tantissimi aneddoti sono svelati nel libro: «Ragazzi di strada… i Corvi», che racconta 55 anni di storia della band. Scritto da Claudio Benassi, batterista storico e fondatore del gruppo parmigiano che ancora fa parlare tanto di sé, il volume non solo permette di fare un salto nel passato ma svela un presente ancora radioso e produttivo.

Claudio, perché le è venuto in mente di scrivere questo volume?

«Era da tanto tempo che desideravo farlo e un anno e mezzo fa, ho capito che era giunto il momento. La storia del nostro gruppo che ha segnato la storia di Parma portando il nome della nostra città non solo in tutta Italia, ma anche in diverse piazze del mondo, meritava di essere ricordata. Il libro racconta momenti felici e tristi, avventure dietro le quinte, sogni e progetti di quattro ragazzi che non avevano una lira in tasca e si trovarono da un momento all'altro "star" piene di soldi, applaudite da migliaia di persone ».

Senza svelare troppo del contenuto ai lettori può raccontarci in poche parole la storia dei Corvi?

«Io e Angelo Ravasini stavamo passeggiando per via Repubblica, non avevamo ancora deciso come ci saremmo chiamati. Meglio un nome straniero o italiano? Scegliemmo: I Corvi, un nome “nostrano” che ci rappresentava - continua Benassi -. Era il 1965 e iniziammo ad esibirci in vari locali dell'Emilia proponendo cover di gruppi inglesi e americani. Poi all'inizio del 1966 siamo iscritti al primo torneo nazionale Rapallo Davoli superando le selezioni e classificandoci al secondo posto. La fortuna ci aspettava: siamo stati notati da Alfredo Rossi che disse solo due parole: vi voglio. Tirò fuori dal portafoglio 500mila lire, una cifra da capogiro. Era solo l'anticipo ».

I Corvi cominciarono a sognare ad occhi aperti. Poco dopo aver firmato il contratto incisero il brano che diede loro la gloria: «Un ragazzo di strada» che vendette più di 1 milione di coppie. La canzone partecipò al Cantagiro strappando applausi. Le ragazze impazziscono per quei divi che oltre alle sonorità elettriche si distinguevano per il look eccentrico. E poi con loro c'era sempre il corvo Alfredo, che richiamava pubblico di ogni età.

Quali sono state le canzoni che vi hanno regalato più successo?

«Oltre a“ Un ragazzo di strada ”,” Bang Bang ”,“ Sospesa ad un filo ”,“ Bambolina ”“ Quando quell'uomo ritornerà ”e tante altre. Nel 1969 Fabrizio abbandonò il gruppo e pochi mesi dopo decidemmo di scioglierci per diversi motivi: primo fra tutti l'incompatibilità fra i componenti del gruppo. Era venuta a mancare la complicità iniziale. Abbiamo raggiunto le vette più alte della notorietà e poi inevitabilmente c'è stata la discesa ».

I tre compagni di Claudio muoiono a distanza di pochi anni l'uno dall'altro. Rimane solo lui, Benassi, ritornato, poi, qualche anno fa, sulla scena nazionale con un nuovo gruppo che non cambia nome e repertorio. «I Corvi continuano a girare le piazze riproponendo i brani di allora con nuovi arrangiamenti - conclude il batterista-. Confesso che mi diverto più oggi rispetto agli anni '60. La mia band è composta da ragazzi in gamba, capaci di conquistare il pubblico. Il 18 luglio è uscito il singolo inedito "L'ultimo dei Corvi", con le musiche di Pietro Amoretti, testo di Andrea Villani e Lorenzo Cavazzini. E 'ancora magia, quella che si potrà scoprire fra le pagine del mio libro ».

Pierangelo Pettenati: «Lavorare con Claudio è entusiasmante»

(IS) E 'stato il giornalista musicale parmigiano Pierangelo Pettenati, firma della «Gazzetta di Parma», ad aiutare Claudio Benassi a realizzare il libro: «Ragazzi di strada… i Corvi» che sarà presentato, nelle prossime settimane, in diverse città italiane .

«Ho raccolto le memorie di Benassi e insieme a lui ho contribuito a dare agli scritti, un taglio discorsivo. Conosco Claudio da diverso tempo, e l'idea di lavorare con lui mi ha, da subito, entusiasmato. Come è nato il progetto? Da un'idea del giornalista Gabriele Balestrazzi, che ci ha convinti, con entusiasmo, a mettere su carta l'affascinante storia dei Corvi, gruppo della nostra città che ha sfondato nella metà degli anni '60. Abbiamo accettato entrambi subito con grande entusiasmo ».

Pettenati ha evidenziato come la scrittura del diario di Benassi fosse schietta, semplice, diretta, immediata. Un linguaggio privo di giri di parole, proprio come era il modo di esprimersi dei Corvi. «Abbiamo lavorato insieme per mesi in grande armonia. Ammetto di essermi divertito moltissimo - sottolinea Pettenati -. Claudio è ancora “un ragazzo di strada”. Vulcanico, viaggia a una velocità superiore, non è mai stanco. E 'un vero e proprio personaggio con mille cose da raccontare e tante ancora da fare. Io sono stato onorato di aver riscritto e messo in ordine appunti di vita, aneddoti e racconti vari di questo gruppo leggendario. Ho scoperto tante cose che non sapevo, questa esperienza mi ha arricchito enormemente ».