Da oggi in via Vasari i test per chi arriva dall'estero

LUCA PELAGATTI

Quanti saranno è impossibile dirlo. E per questo ci si prepara ad affrontare una piccola folla.

L'estate è al suo colmo, il Ferragosto appena passato ma già molti parmigiani sono rientrati dalle ferie.E tanti hanno scelto per il riposo estivo le mete turistiche di Croazia, Grecia, Malta e Spagna, ovvero quelle che negli ultimi giorni hanno visto crescere i contagi da Covid al punto che il Ministero della Salute ha stabilito che chi rientra debba essere sottoposto a tampone. Ed è per questo che nonostante i giorni di festa negli uffici dell'Ausl si è lavorato per preparare la risposta ad un obbligo fissato ad una ordinanza di soli 4 giorni fa.

«Si tratta di un intervento realizzato in tempi strettissimi - spiega Paolo Cozzolino, direttore del Dipartimento Sanità pubblica dell'Ausl. - Nell'ultimo periodo abbiamo sottoposto a tampone circa 9000 persone impiegate in servizi importanti come la logistica e i macelli e in questi giorni di Ferragosto abbiamo ricevuto dai laboratori la indicazione di un rallentamento dell'attività. Ma questa decisione del Ministero ci ha obbligato, in poco tempo, ad organizzare di nuovo squadre e interventi». Il tutto senza sapere quanti saranno coloro che si rivolgeranno all'Ausl per il tampone visto che nessuno è in grado di calcolare quanti saranno i turisti rientrati da questi paesi.

«Sia chiaro: questi tamponi sono destinati solamente a chi è rientrato da quei paesi nelle ultime 48 ore-prosegue Cozzolino. - I controlli verranno svolti al Dipartimento di Sanità Pubblica dell’AUSL, in via Vasari, nella zona di via Reggio nella fascia oraria tra le 14 e le 17. Qui c'è una tenda con un percorso dedicato e ci saranno due squadre che svolgeranno i controlli ad accesso libero: basterà presentarsi con un documento di identità per la registrazione e si provvederà al test». Può sembrare poca cosa: ma i numeri sono impressionanti. In un'ora una squadra è in grado di svolgere 30 tamponi. Con ue squadre si sale a 60. nell'arco di tempo indicato si potrebbero testare 180 persone».

Ma lo abbiamo detto all'inizio: nessuno sa quanti potranno essere coloro che arrivano in via Vasari. Ed ecco perchè quelle di oggi e di domani saranno giornate importanti. «Solo agendo potremo capire quali siano le esigenze e come operare nelle giornate successive fermo restando che per mercoledi è prevista una postazione all'ospedale di Vaio».

Tutto questo ricordando che in realtà l'ordinanza auspicava che i passeggeri potessero svolgere il test arrivando in Italia già in aeroporto o nel porto. Ma solo pochi scali si sono attrezzati e quindi il tutto è rimbalzato sulle spalle delle Ausl come quella di Parma che si trovano anche ad affrontare le critiche dei viaggiatori preoccupati che il tragitto dall'aeroporto in città possa essere un rischio.

«Su questo aspetto mi sembra giusto riportare la calma. Non parliamo di persone che sono entrate in contatto con il virus ma solo di persone che provengono da luoghi dove il virus circola. Quindi nel rientro al domicilio valgono le regole consuete: distanziamento, mascherine, cautela».

Infine l'ultimo dato: quello del tempo per avere una risposta dopo il test. Un tempo che per molti è difficile da sopportare.

«L'esito dell'esame si può ottenere in circa 24 ore a patto di avere il Fascicolo sanitario elettronico. Nel caso non sia disponibile la persona verrà contattata nel più breve tempo possibile dal personale dell'Ausl. Ma una cosa la possiamo dire per certo: se entro 36 ore dal test non avete avuto riscontro significa che i risultato è negativo. Nel caso di un positivo la risposta arriverà molto prima, intorno alle 20 ore. E a quel punto partirà la procedura per l'isolamento e il tracciamento dei contatti».