Folla al mercato di Ferragosto: è polemica

CHIARA DE CARLI

FONTANELLATO Anche quest'anno, nonostante la prevedibile riduzione di eventi in cartellone e di giorni di festa dovuti all'emergenza sanitaria, nel giorno di Ferragosto sono stati in tantissimi a volersi regalare un «giretto» alla grande sagra dell'Assunta di Fontanellato: è la più antica manifestazione della provincia che in questo del tutto anomalo 2020, grazie ad un notevole sforzo organizzativo degli uffici comunali, ha regolarmente animato il weekend ferragostano.

Nonostante la mancanza del luna park (insediato a Fointevivo ndr), dei concerti, degli spettacoli e dei piccoli eventi che negli anni passati si susseguivano nel borgo, rendendo il paese un vero teatro en plein air, venerdì sono stati conteggiati ben 2000 ingressi all'area del mercato, sabato ben oltre i 10500 e ieri alle 12,30 si sfioravano già i 7000 partecipanti. Ma l'assalto alle bancarelle ha generato anche qualche lamentela.

Il posizionamento dei mezzi degli ambulanti su viale Mazzini e via Roma ha «oscurato» alcune delle vetrine dei negozi del viale e, per ristabilire la pacifica convivenza sono dovuti intervenire gli agenti della Polizia locale e i referenti dell'ufficio commercio risolvendo il disguido in poche decine di minuti. Altre lamentele hanno invece riguardato il distanziamento sociale, non rispettato da tutti i visitatori della fiera, o la difficoltà di spostarsi liberamente da una parte all'altra del paese, denunciata da alcuni residenti del centro storico.

«Per garantire la sicurezza, in osservazione dei protocolli anti-covid, abbiamo previsto uno staff di dieci operatori in più per controllare l'affluenza ai punti di accesso dell'area mercatale – ha sottolineato l'assessore al commercio Flaminia Tortelli -. Ognuno di loro è dotato di un contapersone e, raggiunta la capienza massima prevista, gli accessi vengono bloccati proprio per evitare assembramenti. Proprio su quest'ultima disposizione, hanno vigilato anche gli operatori della Polizia locale e i carabinieri della stazione di Fontanellato e non ci risulta siano emerse particolari criticità». Ma se gli assembramenti non erano così evidenti nell'area del mercato, nei momenti di punta, le persone si sono però affollate proprio in prossimità degli ingressi.

«Nonostante il momento difficile in cui tanti comuni hanno annullato e stanno annullando le loro fiere e manifestazioni, noi ci siamo impegnati per fare ugualmente la sagra – ha aggiunto il sindaco Francesco Trivelloni -. Abbiamo fatto un lavoro mastodontico di riorganizzazione della fiera, nel tentativo di rispettare tutte le norme e salvaguardare l'incolumità della gente, e abbiamo investito circa 15mila euro nel servizio d'ordine per permettere di avere la sagra anche quest'anno. Sabato, nonostante il gran numero di persone che sono arrivate in paese per visitare il mercato, non ci sono stati particolari problemi, fatto salvo in alcuni momenti di grande affluenza in cui abbiamo dovuto chiudere gli ingressi, per cui possiamo affermare che il sistema ha funzionato. Le polemiche di qualcuno che non è mai contento ed evidentemente non si rende conto del particolare momento in cui siamo, le lasciamo dove stanno».