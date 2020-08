Fugge ai carabinieri e si rifugia in un locale: arrestato

LUCA PELAGATTI

C'è chi a Ferragosto fa la grigliata con gli amici, chi torna bambino facendo i gavettoni in spiaggia. E chi si mette in un mare di guai.

È il caso di un parmigiano di 26 anni, già noto alle forze dell'ordine che l'altra sera, evidentemente, ha pensato che il modo migliore per celebrare l'estate fosse sfondarsi d'alcol. E già questa è una pessima idea.

Ma poi ha fatto di peggio: consapevole di aver alzato il gomito l'uomo quando si è trovato davanti un posto di blocco dei carabinieri non ha rallentato ma anzi ha pestato sul gas, rischiando di investire un militare e poi si è lanciato a tutta velocità lungo la via Emilia. Ed è una vera fortuna che nessuno si sia fatto male.

Il tutto ha avuto inizio intorno alle 2 nella zona di barriera Repubblica dove, appunto, una pattuglia del Nucleo Radiomobile stava svolgendo una serie di controlli finalizzati ad evitare incidenti e reprimere i comportamenti a rischio. Proprio come quelli di quell'autista, in macchina con altre persone, che alla vista della paletta ha deciso di rischiare. Ed è scattato.

Sulle sue tracce s'è lanciata la pattuglia che lo ha tallonato per tutta la via Emilia Est, sfiorando l'Arco di San Lazzaro e passando oltre la Rocca fino a quando, all'altezza del Dadaumpa, l'autista ha sterzato di colpo e si è buttato nel parcheggio della discoteca. Poi, correndo, si è lanciato nel locale sperando forse di mescolarsi agli avventori.

Ma i carabinieri lo hanno seguito e grazie ad alcuni dettagli del suo abbigliamento che lo rendevano facilmente identificabile lo hanno raggiunto e portato all'esterno. Dove è iniziata la seconda concitata fase. L'uomo, infatti, pur avendo i documenti in tasca ha rifiutato di fornire le proprie generalità e di eseguire il test alcolometrico. Non solo: ha pure iniziato ad inveire contro i carabinieri finendo per aggredirli con calci e pugni. Non senza fatica è stato quindi immobilizzato e portato in caserma dove è stato arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale e sanzionato per tutte le violazioni del Codice. Ieri mattina, il processo per direttissima: l'avvocato ha chiesto i termini a difesa e pertanto è stato convalidato il fermo e ora l'autista è sottoposto all'obbligo di firma.

Sarebbe stata una notte abbastanza movimentata se non che un paio d'ore dopo una seconda pattuglia è tornata nel piazzale della discoteca per recuperare con il carro attrezzi la macchina sottoposta a sequestro. Una volta lì però una donna, non si sa per quale motivo, alla vista dei militari ha iniziato ad urlare ed offenderli. Inutile dire che prima i carabinieri l'hanno invitata a calmarsi e poi le hanno chiesto di fornire le generalità. Senza esito se non quello di veder crescere urla e parolacce. Per questo anche lei è stata arrestata: si tratta di una parmigiana di 32 anni che presto dovrà comparire davanti al giudice con le accuse di oltraggio e resistenza.