Il sacrificio di Charlie Alpha, 30 anni dopo

ROBERTO LONGONI

Trent'anni da allora. Trent'anni di sole, pioggia, neve, ghiaccio e solitudine sotto il cielo. Lassù, a 1.470 metri di quota, anche il più piccolo frammento del relitto sfuggito al recupero ormai si è fatto pietra tra le pietre. Scheggia di memoria di una montagna diventata monumento a Charlie Alpha. Scolpito dal fuoco di un antico vulcano, il Ventasso venne battezzato perenne luogo di memoria dal sangue di quattro eroi, il 18 agosto del 1990. Eroi, senza enfasi: perché quel giorno d'estate che pareva di novembre, non esitarono a infilarsi con l'elicottero tra le nuvole basse sull'Appennino.

Sarebbe stata una trappola fatale: non solo per il muro di nebbia, ma anche per una serie di ipotesi: una svista, un errore di calcolo, forse anche un guasto alla strumentazione. Inoltre, e questo rende tutto ancora più atroce, quel volo era inutile: il ferito da soccorrere in realtà era già morto, fulminato dalla fucilata di un amico cacciatore. Convinti di essere sospesi su una valle in rotta per Sologno di Villa Minozzo, i quattro di Charlie Alpha erano invece a dieci chilometri da dove credevano d'essere. C'è chi raccontò di averli sentiti sfiorare il monte Fuso poco prima. Alle 8,17, lo schianto. Morirono sul colpo il pilota Claudio Marchini, 44 anni e seimila ore di volo, il medico anestesista Annamaria Giorgio, 40, e gli infermieri Angelo Maffei, 32, e Corrado Dondi, 34 anni.

DUE ANNI DI MISSIONI

Charlie Alpha si disintegrò contro il Ventasso due anni e duemila soccorsi dopo il primo, a Varsi il 16 luglio del 1988. Era stata una breve epopea da pionieri, la sua. Mancava una vera e propria centrale operativa allora, e le richieste di intervento venivano gestite più con la buona volontà che con l'adeguata preparazione. Ma quei 25 mesi avevano mostrato le potenzialità di un servizio che nessuno ora s'azzarderebbe a mettere in discussione. Non tutti, però, avevano voluto vedere. L'elisoccorso aveva i suoi detrattori. E la tragedia sembrò armarli degli argomenti per il colpo di grazia. Dondi era morto, e ai suoi colleghi Gino Tosi e Marco Boselli in poche ore venne comunicato che sarebbero tornati capisala nel loro reparto. Il Ventasso rischiava di essere la tomba del progetto di «portare l'ospedale al cittadino» (in un territorio difficile come il nostro che ne ha tanto bisogno).

«Invece, dalle ceneri di questo evento è nato un sistema che ha permesso di salvare migliaia di vite»: è come se con Tosi e Boselli parlasse anche Dondi, il collega che con loro formava il trio MaGiCo. Boselli, oggi coordinatore della centrale 118 Emilia Ovest ed elisoccorso, seguì quasi in diretta la tragedia di Charlie Alpha, ascoltando la radio di servizio mentre si vestiva, invitato a una festa di nozze. E la visse come se su quell'elicottero ci fosse lui: così avrebbe dovuto essere, se non fosse stato per il cambio turno per il matrimonio.

ORGOGLIO E MOTIVAZIONE

«Quanti rimorsi - racconta -. Corrado era pure figlio unico: per anni ho continuato a vedermi con gli occhi dei suoi genitori...». Ma è anche in nome di chi prese il suo posto quel giorno e degli altri tre amici scomparsi con lui che il coordinatore si rimise in gioco perché il servizio decollasse ancora. «Una questione di cordoglio e orgoglio - dice -. Sarebbe stato come tradire chi aveva dato la vita per l'elisoccorso». A fargli eco, Beppe Giorgio, fratello minore di 5 anni di Annamaria. «Interrompere il servizio - commenta - sarebbe stata una seconda tragedia». Sarà anche lui domani alla commemorazione, come sempre, come gli altri familiari delle vittime. Tra loro anche il nipotino di Maffei, chiamato Angelo in onore del nonno che non ha potuto conoscere. «Trent'anni con una ferita che non si è mai rimarginata - prosegue Giorgio -. Ma commemorare serve a sentirsi meno soli. Il dolore ci ha reso una grande famiglia».

IL DOVERE E IL PERICOLO

Sia Boselli che Tosi, oggi coordinatore del 112 lombardo, ricordano bene la sensazione di quei voli nella nebbia. «Certo che avevamo paura allora - sottolinea Tosi -. Così come oggi l'abbiamo nell'affrontare l'emergenza Covid. Non puoi farcela, se non sei mosso da una grande motivazione». Questo il filo rosso che legava gli operatori, con il responsabile medico Franco Volta: oltre al «trio», Giuseppe Mori, Francesco Piemontese, il reggiano Alessandro Grandi e il piacentino Maurizio Saltarelli (ai quali, dopo la rinascita, si sarebbero uniti Paola Ghirardi, Riccardo Lanzi e Claudio Robuschi). Venne un periodo vissuto con un senso di abbandono. Ma anche di vicinanza. «Da parte dei colleghi, dei cittadini, del mondo del volontariato e della Gazzetta, che non ci fece mai mancare il suo appoggio». Era il sentimento di Parma, dimostrato già dalla folla ai funerali dei quattro eroi e dalle parole del vescovo. «Quando sentivamo l'elicottero - disse il vescovo Benito Cocchi nell'omelia funebre - guardavamo verso il cielo e provavamo un senso di sicurezza». Bisognava riguadagnarlo, quel cielo. Ci si riuscì, grazie a uno sforzo corale. «Ora diamo per scontata anche l'eliambulanza notturna - dice Gabriele Ferrari, allora responsabile della segreteria del prefetto e poi, da assessore provinciale, impegnato anche a moltiplicare le piazzole per l'elisoccorso -. Ma allora fu un susseguirsi di riunioni a tutti i livelli, per tornare ad avere il successore di Charlie Alpha. Servivano forza e coraggio per andare avanti».

Lo si fece ripartendo da lontano. «Trascorremmo un anno a Bologna, dove era nata una commissione regionale, in seno all'assessorato alla Sanità, per strutturare il servizio - ricordano Tosi e Boselli -. Le richieste di interventi aerei per un po' diminuirono per lo choc, ma Parma continuò a essere soccorsa dall'elicottero». Con un quarto d'ora di volo in più da sudest, il tempo necessario per arrivare da Bologna. Poi, due mesi a Modena.

DI NUOVO A «CASA»

Romeo Eco, il successore di Charlie Alpha, trovò la propria base al Maggiore il 20 settembre del 1991. Alla centrale operativa, ora organizzata in modo capillare, vennero assegnati i 19 infermieri necessari. Anche le richieste relative alle caratteristiche della macchina furono esaudite. Si sarebbe continuato a volare sulle ali dell'entusiasmo e della passione, ma i tempi dei pionieri erano finiti, anche grazie al sacrificio del Ventasso. Parma tornava a guardare al cielo della sicurezza. Con gratitudine e commozione.