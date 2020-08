Lascia il lavoro per fare il giro del mondo a piedi

CHIARA DE CARLI

E' arrivato nel parmense venerdì mattina di buonora, attraversando il ponte di Casalmaggiore, Nicolò Guarrera il 27enne vicentino partito lo scorso 9 agosto da casa con un obiettivo più che ambizioso: fare il giro del mondo a piedi. Laureato in trade marketing a Parma, fino a poco tempo fa Nicolò aveva un lavoro a Milano.

Camminare gli è sempre piaciuto e nelle sue «gambe» ci sono già un cammino di Santiago e un giro del Mediterraneo a piedi. Ma si vede che non gli bastavano.

Messo da parte un «tesoretto» per l'impresa, si è licenziato, ha preparato un bagaglio leggero e, dalla sua casa nel vicentino è partito per un viaggio che, se non ci saranno imprevisti, dovrebbe essere completato in circa tre anni. Un'avventura che lo ha visto attraversare anche il parmense, con la prima tappa a Sanguigna dove ha incontrato il Food4fit Team che lo segue in questa particolare esperienza.

«Cercheremo di aiutarlo con consigli su preparazione fisica e alimentazione - hanno assicurato i personal trainer di Food4Fit -. Nicolò aveva già una preparazione di base per cui prima della partenza abbiamo fatto solo qualche allenamento mirato, cercando di avvicinarci il più possibile alle condizioni di questa prima parte del viaggio. Un'impresa così lunga a piedi può portare ad infortuni e il nostro compito sarà quello di cercare di prevenirlo, prevedendo delle giornate di recupero, soste e spuntini durante la tappa. Importantissima in questa stagione, inoltre, sarà l'idratazione. Stamattina lo abbiamo trovato molto "carico", contiamo di vederlo dopo le prime salite sull'Appennino per verificare la condizione generale».

Giusto il tempo per un saluto dall'assessore allo sport torrilese Giorgio Faelli, e un consiglio sulla strada più sicura per raggiungere Parma, e poi passaggio in piazza Garibaldi, dove ad aspettarlo c'era un'amica dei tempi dell'università.

«Per elaborare il percorso da seguire, ho tracciato la linea più breve tra i Paesi che mi affascinano di più e valutato, in relazione a difficoltà di vario tipo e possibili pericoli, se poteva essere un tragitto fattibile. Mano a mano ho studiato i diversi segmenti da 100-200 chilometri cerando di capire se ci sono posti in cui fare sosta o rifornirmi di acqua e cibo. In Europa le tappe sono state studiate anche in relazione ai contatti che ho nelle varie città: avere un letto e un tetto sopra la testa permette di recuperare al 100%».

Ma lungo il cammino non ci saranno sempre case e ostelli: per questo ad accompagnarlo c'è Ezio, il carrello che Nicolò non perde mai di vista.

«Al momento Ezio trasporta circa 20 chili di materiali, tra cui una tenda, un fornellino, un powerbank solare, una piccola farmacia, vestiti di ricambio, acqua e cibo, qualche libro e un diario per gli appunti».

La pandemia, naturalmente, preoccupa, ma anche quell'aspetto è stato «calcolato».

«Quando sarà ora di fare la traversata per andare in Costa Rica spero che la situazione si sia evoluta al meglio. Non andrò nei Paesi più colpiti, come Messico, Stati Uniti e Russia, e in altri arriverò tra molto tempo».

Il tragitto di massima è studiato, l'entusiasmo non manca e i primi trecento chilometri sono ormai dietro le spalle. Ora il viaggio di Nicolò continuerà in direzione della Francia.

Per seguirlo «in tempo reale» è possibile collegarsi al sito www.pieroad.it da cui è anche possibile sostenere economicamente il lunghissimo cammino di Nicolò.