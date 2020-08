Mario Montali, alpino: 100 anni da protagonista

CINZIA BOCCI

LANGHIRANO Sguardo fiero e volto sorridente, sul capo l'immancabile cappello dalla penna nera. Così Mario Montali, classe 1920, lo scorso 12 agosto ha festeggiato le sue 100 primavere, circondato dalla famiglia, omaggiato dal sindaco Giordano Bricoli con una pergamena dedicata e naturalmente dagli amici alpini del Gruppo di Langhirano.

Nato sulle prime colline di Langhirano, nel piccolo paese di Riano, Mario inizia il suo racconto dai ricordi d'infanzia: da quei 6 km che ogni mattina percorreva a piedi per andare a scuola, dalla fatica del lavoro nei campi, quando il giocare era ancora un lusso per pochi. Da lì a breve, gli incessanti ingranaggi della Storia avrebbero cambiato per sempre la sua vita: il 2 febbraio 1940, a soli 19 anni, venne precettato e arruolato nell'8° Reggimento Alpini, battaglione Gemona, e inviato in Albania.

Al freddo, con poco cibo e divise inadatte dall'ottobre del ‘40 all'aprile del ‘41 combatté sul fronte greco, incrociando sul suo cammino in occasione del giorno di Pasqua quello che poi avrebbe riconosciuto come il capitano don Carlo Gnocchi. Scampato alla tragedia del Galilea, il 13 settembre 1943, pochi giorni dopo l'armistizio, a Dubrovnik venne fatto prigioniero dai nazisti, deportato e costretto al lavoro coatto. Montali ricorda ancora perfettamente quelle giornate interminabili, trascorse lavorando 12 ore filate, dormendo pochissimo e mangiando quasi niente.

Ammalarsi fu di fatto quasi inevitabile: dentro una baracca, con strumenti chirurgici bolliti su di una stufa a carbone e senza anestesia, venne operato all'ernia da un medico italiano della sua stessa età. Fu proprio quest'ultimo, finita la guerra, a rivelargli che in quel periodo si trovava nel lager di Bergen-Belsen, negli stessi giorni in cui venne uccisa Anna Frank. Rispedito in fabbrica dopo un breve periodo di convalescenza, Mario iniziò a sentire in lontananza lo scoppio dei cannoni e capì che qualcosa stava per succedere.

Di quei giorni ricorda ancora il rosso delle scarpe lucide dei soldati dell'esercito di liberazione, le file di carri armati, la pioggia di sigarette e stecche di cioccolata, l'aria di libertà. Quando finalmente riuscì a tornare alle sue colline, tra le braccia della sua famiglia, Mario si rimboccò le maniche: insieme al padre e ai fratelli decise di investire nella lavorazione del prosciutto, fondando nel 1952 uno dei primi stabilimenti produttivi di Langhirano. Un uomo coraggioso e dallo sguardo acuto che, forse proprio per compensare tutto il male subito, ha voluto scoprire la bellezza dei luoghi più remoti del mondo, viaggiando dalla Namibia all'Alaska, dall'Argentina alla Siberia.

Una vita quella di Mario Montali che, passata dal calamaio a Internet, dagli orrori della guerra alle battaglie della vita moderna, è rara testimonianza del passato e, come tale, ricchezza per il prossimo futuro.