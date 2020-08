«Mascherine in classe? Ma come fa un bambino per 8 ore? E la dad non c'è più?»

MARA VAROLI

Novità per la prima campanella. Il Cts ha fatto un'aggiunta al verbale di luglio e là dove non c'è possibilità di distanziamento in classe si dovrà utilizzare la mascherina.

«E' una misura temporanea, finché tutte le scuole non potranno garantire il distanziamento di un metro - risponde Pier Paolo Eramo, dirigente dell'istituto comprensivo Parma Centro -. Nel nostro istituto solo alla Fra Salimbene ci sono alcune aule molto piccole e in questi giorni decideremo se acquistare la parete divisoria in plexiglass. In generale, pensare che un bambino delle elementari possa tenere la mascherina per otto ore è irrealistico. È un continuo adeguamento per rispondere a un imperativo, che vuole l'apertura delle scuole a tutti i costi, ma nessuno ha in tasca una vera soluzione». In vista del 14 settembre, il Cts ha infatti precisato che «proprio per la dinamicità che caratterizza il contesto scolastico, in tutte le eventuali situazioni temporanee in cui dovesse risultare impossibile garantire il distanziamento fisico, lo strumento di prevenzione cardine da adottare rimane l’utilizzo della mascherina, preferibilmente di tipo chirurgico, unitamente alla igienizzazione approfondita dei locali e una loro costante e adeguata areazione, ferma restando la necessità che i dirigenti scolastici, tramite il supporto tecnico degli Enti locali competenti, ripristinino quanto prima la garanzia del distanziamento sopra richiamata, superando le criticità emerse anche attraverso il ricorso a soluzioni strutturali provvisorie già utilizzate in altri contesti emergenziali».

ISTITUTI COMPRENSIVI

Eramo confessa di essere «preoccupato. Sarebbe meglio - continua - un periodo di prova per l'apertura limitata delle scuole, fino a dicembre, in attesa di conoscere la vera evoluzione della pandemia, ma capisco che le esigenze sociali siano altre».

«Ma anche per i ragazzi delle medie è irrealistico pensare che possano tenere la mascherina per 6 ore - aggiunge la preside dell'istituto comprensivo Albertelli Newton Paola Piolanti -. Tuttavia, bisogna chiarire che questa nuova precisazione è relativa solo all'avvio dell'anno scolastico, poi ogni scuola dovrà attrezzarsi per rispettare il distanziamento fisico». Una precisazione nata dal fatto che ci sono realtà in Italia che hanno problemi non indifferenti per rispettare in classe il metro da bocca a bocca: «Sì - conferma Piolanti - si sono resi conto che le scuole italiane in difficoltà sono tante e che quindi non riuscirebbero ad aprire il 14 settembre. In pratica, il Cts ha trovato un escamotage finché per tutti non sia garantito il distanziamento. A Parma le scuole si sono date da fare per ristrutturare gli spazi e trovare locali alternativi: il Comune e Parma Infrastrutture stanno facendo tantissimi interventi: per esempio, nella nostra mensa sono state realizzate delle pareti, affinché possiamo accogliere ben tre classi».

SCUOLE SUPERIORI

«Quello dell'obbligo della mascherina è un aiuto in più e la responsabilità dei dirigenti scolastici non viene aumentata. Anzi: è nostro dovere riaprire le scuole e le mascherine rappresentano uno strumento in più per tutelare la salute». Il preside del liceo scientifico Ulivi Giovanni Brunazzi ragiona da «padre di famiglia - dice -. Nella nostra scuola riusciremo a mantenere il metro di distanza da bocca a bocca per tutti gli alunni. E con il Consiglio di istituto valuteremo anche l'uso della mascherina. Questa nuova indicazione non toglie nulla a quello che è stato fatto finora, ma è una misura in più per garantire la salute: per proteggersi e per proteggere l'altro. Ma è anche una misura per garantire il diritto allo studio in quelle scuole di zone d'Italia meno fortunate delle nostre. Insomma, è un aiuto in più, che va a completare tutto ciò che è stato disposto».

La Provincia di Parma ha comunque garantito per tutti gli istituti di sua competenza l'arrivo dei banchi monoposto 50 per 70 entro la fine di agosto. «L'Ulivi è da cinque anni che si preoccupa di rinnovare ogni volta il parco banchi», chiude Brunazzi.

Anche all'Itis Leonardo da Vinci si è fatto il possibile «per garantire a tutti gli studenti un ambiente che potesse rispondere alle indicazioni ministeriali - spiega la preside Elisabetta Botti - e lo abbiamo fatto con il nostro covid manager e con la Provincia. Chiaramente avevamo previsto una parte di lezioni con la didattica integrata e quindi le seconde e le quarte si alternavano in classe. Ma se ora dicono che basta la mascherina e tutti possono entrare, allora cercheremo di fare per tutti lezioni in presenza, cercando il più possibile di ridurre gli spostamenti. E' - conclude Botti - una situazione in continua evoluzione e io mi tengo pronta per rispondere a tutte le eventuali misure da adottare. Fino a questo momento abbiamo seguito tutte le indicazioni: ne arriveranno altre?».