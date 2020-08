Addio a Mauro Casalini, politico al fianco di Ubaldi e Vignali

GIAN LUCA ZURLINI

Era cresciuto in una politica dove l'apparire contava meno dell'essere E Mauro Casalini, scomparso nei giorni scorsi a 72 anni dopo una lunga malattia, è stato un esponente di rilievo del mondo politico parmigiano che impersonificava questo tipo di filosofia.

Dalla metà degli anni Sessanta fino a una decina di anni fa quando, con la caduta della giunta Vignali, aveva abbandonato ogni incarico pubblico, è stato impegnato in politica, senza però essere un volto molto conosciuto dai cittadini. Perché il suo lavoro prezioso quanto nell'ombra l'ha sempre svolto dietro le quinte. Tanto che strappargli un'intervista era praticamente impossibile. Ma conosceva tutto del funzionamento della macchina politica del partito prima e della macchina comunale in seguito quando, nel 1998, diventò una delle figure più importanti della macchina comunale voluta da Elvio Ubaldi.

GIOVANE DI SPICCO NELLA DC

Mauro Casalini era entrato in politica non ancora ventenne, a metà degli anni Sessanta, iscrivendosi al movimento giovanile della Democrazia Cristiana, partito nel quale militerà fino al suo scioglimento nel 1992. Da subito si era fatto notare per le sue spiccate capacità di mediazione e di organizzazione. Presto era entrato a far parte della corrente di Base, un gruppo di sinistra laica che aveva come referenti nazionali prima Ezio Vanoni, autore di una celebre riforma fiscale con una tassa che prese il suo nome, e quindi Giovanni Marcora, oltre a Luigi Granelli ed altri intellettuali di spicco. Di Marcora fu anche assistente insieme a Bruno Tabacci. A Parma, invece, il riferimento era Ulisse Adorni. Casalini ricoprì nel tempo diversi ruoli all'interno della Dc provinciale, ma senza mai apparire in prima fila. La sua capacità innata, infatti, era quella di saper tessere le alleanze interne al partito e ricucire con infinita pazienza le liti e le fratture che a quei tempi erano cronaca quasi quotidiana all'interno del partito dello scudo crociato, anche a livello locale. Non era mai arrivato a essere eletto in un'istituzione, anche se era stato candidato a inizio anni '80 nella lista Dc per il consiglio comunale di Parma, senza però raggiungere il numero necessario di preferenze.

NEL CONSIGLIO NAZIONALE DC

Ma Casalini aveva la capacità di sapersi fare apprezzare. Per qualche anno fu segretario comunale della Dc a Parma, incarico all'epoca molto importante. Venne chiamato a Roma per lavorare al ministero del Bilancio dal parlamentare bolognese Emilio Rubbi, che aveva apprezzato le sue capacità durante le assemblee regionali e provinciali del partito. Ma il lavoro a Roma non lo distolse dal legame con la «sua» Parma, anche se fu molto prezioso per conoscere i meccanismi intricati della politica e della burocrazia della Capitale.

A FIANCO DI UBALDI

La collaborazione con Elvio Ubaldi, al cui fianco rimase per tutti i 9 anni da sindaco ricoprendo un importante ruolo di coordinamento nel suo staff, è dovuto all'amicizia che legò Ulisse Adorni (che fu da subito e per lungo tempo il punto di riferimento per Casalini nella Dc parmigiana) negli ultimi anni della sua vita allo stesso Ubaldi.

L'AVVENTURA IN COMUNE

Nel 1992 Casalini fu uno degli organizzatori della campagna elettorale di Ubaldi per le elezioni alla Camera. Il futuro sindaco non venne eletto, perché il posto se lo aggiudicò Andrea Borri, ma Casalini, pur non essendone tra i fondatori, rimase al fianco di Ubaldi anche nell'avventura di Civiltà parmigiana. Fedele alla sua personalità riservata, Casalini non pretese mai per sè una candidatura da consigliere o un posto da assessore, ma, dopo avere seguito le campagne elettorali del 1994 e quella del 1998, Ubaldi lo ripagò assegnandoli un ruolo di rilievo nel suo staff. Decisivo fu il ruolo di Casalini soprattutto come «tessitore» dell'alleanza non sempre facile di Ubaldi e della sua lista civica con Forza Italia e il Ccd. E nei momenti di contrasto, che non mancavano, toccava quasi sempre a lui smussare gli spigoli e riportare la serenità.

L'ACCORDO CON VIGNALI

Dopo i 9 anni al fianco di Ubaldi, Casalini proseguì il suo lavoro in Municipio come capo di gabinetto di Pietro Vignali, eletto sindaco dopo una campagna elettorale difficile e tutta in rimonta di cui Casalini fu uno degli strateghi. La scelta di affiancarlo provocò una dolorosa rottura con Ubaldi quando ci fu lo «strappo» fra quest'ultimo e Vignali. Dopo la bufera giudiziaria che travolse la giunta Vignali costringendolo alle dimissioni, Casalini si era ritirato dalla vita politica, osservando con sguardo disincantato un mondo ormai ben lontano da quello nel quale aveva militato per oltre 40 anni.