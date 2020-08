Charlie Gnocchi: «La vera "influencer" di tutti è la mamma»

GIANLUIGI NEGRI

Si chiama «La sagra in città» la nuova iniziativa dei fratelli Gnocchi, che prende il via domani nel giardino (appositamente attrezzato) della trattoria Belvedere di Parma. Oltre alla parte legata alla ristorazione, sono previsti diversi eventi di intrattenimento: due serate di piano bar con Michela Tedeschi, lo spettacolo «Lirica sul Baganza» con Ilenya Dakkak (soprano) e Pietro Brunetto (tenore) il 27 agosto, più altre serate a settembre, tra le quali, nella locandina dell’iniziativa, viene annunciata anche un’«intervista impossibile» di Gene Gnocchi con Vittorio Sgarbi (in data ancora da fissare).

Giovedì sera tornerà a Parma Charlie Gnocchi, che presenterà il suo nuovo romanzo «Mammamoka» (Nicola Pesce Editore).

Charlie, in questo romanzo, si parla molto di Parma e di Roma. E si parla di tanti personaggi che vogliono raggiungere il successo. Inutile dire che è anche autobiografico…

«Certo, parla di un collezionista di casi umani. E parla degli influencer del passato, di chi ci ha realmente ‘influenzati’, a partire dalla mamma, dalla famiglia, dai compagni di scuola».

Influencer ante-litteram?

«Anche, ma soprattutto quelli veri, quelli che hanno condizionato le nostre vite prima dei social: professori, attori, personaggi famosi. Il tema principale è il successo e la sua ricerca».

E tua mamma Adriana, famosa per i suoi tortelli d’erbetta?

«Lei è così, e c’è nel libro. Mi parla sempre dei tortelli, nella vita e nel libro. La vera influencer di tutti è la mamma, colei che vuole sempre che il figlio ce la faccia. Lei si sente la depositaria delle ricette di Maria Luigia e ce l’ha a morte con le star della cucina in tv: Cracco, Vissani, Cannavacciuolo, la Parodi e la Moroni. Sotto sotto, anche la madre del libro vuole il successo».

Che cosa dici e che cosa scrivi di Parma?

«Si parla di eleganza, bellezza e cultura. E del rapporto dei parmigiani con il mondo. Noi ci sentiamo molto rassicurati da questa piccola capitale che ci fa andare a testa alta, con eccessiva sicurezza e convinti di essere al centro del mondo. In realtà siamo una provincia: e tutte le città sono capitali. Girando molto con il mio lavoro, questo orgoglio lo trovo ovunque, in qualunque provincia italiana. C’è comunque grande amore, ma la tua città alle volte è come una mamma che non facilita il confronto con gli altri. L’idea di parmigianità mi piace, ma è anche pericolosa: Parma era una capitale culturale; oggi è un po’ ferma e vittima di questa globalizzazione».

Quando riprenderai il tuo programma su Rtl 102.5?

«’No problem – W l’Italia’ va avanti con me e con l’amico Alessandro Greco da 10 anni. Torniamo a fine mese. Ci saranno anche Valeria Graci di ‘Striscia’ e Valeria Benatti».

A proposito di «Striscia», il tuo Mr. Neuro?

«Ora è in ‘congelatore’. Sono a ‘Striscia’ da 12 anni. Anche lui sta aspettando il vaccino…».