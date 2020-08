Fiazza in gara: «Sì, voglio la riconferma»

CHIARA DE CARLI

FONTEVIVO Le liste dei candidati che saranno in corsa per le prossime elezioni amministrative dovranno essere consegnate entro le 12 di sabato prossimo, ma a Fontevivo i giochi non sembrano essere ancora completamente definiti e fino ad ora i contendenti sembrano essersi presi tutto il tempo per «studiare l’avversario».

L’unico per il momento a scendere in campo ufficialmente, ma solo da ieri mattina, è stato il sindaco Tommaso Fiazza che, come era già prevedibile, si candiderà per il secondo mandato con il sostegno di tutto il centrodestra unito e, probabilmente, di una componente civica come già era stato nel 2015. L’elenco dei 12 candidati consiglieri si conoscerà però con buona probabilità solo a ridosso della prima scadenza in agenda, ma al suo fianco si presume che ci saranno tutti, o quasi, i componenti dell’attuale maggioranza ad eccezione del consigliere Marzio Benecchi che proprio una settimana fa è entrato nel consiglio del Cepim.

«In una recente riunione di giunta, ci siamo trovati a scorrere il programma con cui nel 2015 abbiamo vinto le elezioni a Fontevivo, per vedere cosa eravamo riusciti a fare e cosa no di quanto promesso ai cittadini - ha commentato Fiazza -. Alla fine ci siamo guardati in faccia e abbiamo detto: "Ma abbiamo fatto tutto. Quanti sono i politici che mantengono tutte le promesse fatte agli elettori?". In realtà una cosa ancora manca: l’apertura degli uffici comunali al sabato mattina. È una cosa complicata per un piccolo Comune, ma sarà uno dei primi punti da attuare nel prossimo mandato. E poi c’è la nuova sede della Croce Rossa, una realtà essenziale per la nostra comunità. Non l’avevo promessa, ma avrei voluto lo stesso farla in questo mandato. La faremo nel prossimo, se i Fontevivesi ci daranno fiducia».

Cinque anni fa Fiazza si è trovato immediatamente sotto i riflettori: sindaco più giovane d’Italia e senza precedenti esperienze all’interno della macchina comunale.

Ora alla fine del mandato può fare il punto anche su questo aspetto. «Per fare l’amministratore non basta una grande passione: bisogna studiare tanto e imparare a conoscere le leggi, la macchina comunale, i problemi e le speranze delle persone. Poi bisogna imparare che bisogna ascoltare tutti, perché anche se tu sei il sindaco, quello che alla fine prenderà la decisione, magari l’idea giusta te la dà un ragazzino di 9 anni, come Cristian che pochi giorni fa è venuto a trovarmi per chiedere una pista ciclabile o come il grande Gianni Greci che è stata la memoria storica del paese. Verso la fine del mandato, l’emergenza Covid ha insegnato a tutti noi tante cose e lo ha fatto nel modo più doloroso possibile: sono orgoglioso di come la mia comunità ha reagito e di essere stato lì al mio posto a fare, come tutti, la mia parte».

E se nessun potenziale sfidante si è ancora ufficialmente fatto avanti, già da alcune settimane il Pd ha annunciato che sarebbe stato della partita e che il tentativo sarebbe stato quello di coalizzare attorno ad un unico programma tutte le forze di centrosinistra che nel 2015 avevano corso divise. In caso di successo del progetto, a candidarsi per la poltrona di primo cittadini potrebbe essere di nuovo Lucia Mirti, consigliere di opposizione nell’ultimo mandato ma con in «dote» un ampio bagaglio di esperienza. Oppure Luca Bussolati, attuale segretario del circolo di Fontevivo. In corsa tra le file dei democratici dovrebbe esserci anche Anna Maria Tiberti, consigliere uscente del Pd, mentre con tutta probabilità mancherà Fabio Moroni, che oggi lavora a Bologna.

Ancora incerta la posizione di Raffaella Pini, assessore della giunta Grassi e candidata sindaco nel 2015: per lei potrebbe infatti esserci un posto con il Pd, ma in molti sussurrano che potrebbe anche scendere in campo come candidata allo scranno più alto con una sua lista. E di quest’ultima potrebbe far parte anche Andrea Mari, che in questi cinque anni ha ricoperto il ruolo di consigliere di opposizione in Comune e, in Provincia ha avuto la delega alle Politiche per l’agricoltura, caccia e pesca.

Ma per avere tutte le certezze bisognerà attendere le 12 di sabato prossimo quando la vera sfida elettorale prenderà il via.