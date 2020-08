Il test, la notte in un locale: poi si scopre positiva

ROBERTO LONGONI

La vacanza a Malta, il rientro venerdì mattina, nel pomeriggio il tampone. Domenica mattina, il risultato: la ragazza è positiva al Covid-19. Solo che tra quando la ventenne fidentina ha fatto il test e quando ne ha conosciuto l'esito c'è stata di mezzo (almeno) una serata fuori, in un frequentato locale del Piacentino. Emersa la notizia, l'allarme è dilagato sui social. A Fidenza e Salso ieri tra ragazzi e genitori non si parlava (e non si chattava) d'altro.

Chi esprimeva preoccupazione e senso di disorientamento di fronte alla curva ascendente dei contagi e a quella discendente delle attenzioni. Chi criticava norme spesso contrastanti tra regioni e regioni, tra buon senso e leggerezza, per non dire imprudenza. E chi sintetizzava con meme (vignette) ironici volti a stigmatizzare le persone sottoposte a tampone che, anziché standosene a casa per un paio di giorni al massimo, attendono il risultato frequentando luoghi di socializzazione per eccellenza. Ma tant'è, almeno in Emilia-Romagna, l'isolamento fiduciario in questi casi non è d'obbligo per legge.

Il locale, il Colle di Castelnuovo Fogliani di Alseno, è discoteca, piscina e ristorante-pizzeria: tra le mete predilette anche dai parmigiani della città, oltre che da chi abita nella parte occidentale della provincia. E la serata in questione, quella della vigilia di ferragosto, era piuttosto gettonata: presentava in agenda musica brasiliana, cena alle 20,30 e dopocena dalle 22, con ristorante pool side e lounge bar. C'era la possibilità di muoversi a suon di musica, di incontrare persone e socializzare, ma anche di starsene tranquilli su un divanetto con il fidanzato. Ed è ciò che avrebbe raccontato di aver fatto la ragazza a chi, dopo averle comunicato la positività al coronavirus, ha cercato di ricostruire i suoi movimenti.

«La vicenda è nota e presa in carico dal nostro servizio - dichiara Silvia Paglioli, dirigente dell'Igiene pubblica dell'Asl di Parma -. La situazione è stata indagata in maniera molto approfondita ed è rassicurante. La giovane ha segnalato il proprio rientro in modo tempestivo: e in modo tempestivo è stata da noi sottoposta al test. Era nel locale, la notte della vigilia di ferragosto, ma in una condizione riservata». L'Igiene pubblica ha individuato un numero esiguo di contatti ravvicinati. «Tra familiari e amici, non si arriva alle dieci persone» dice Silvia Paglioli, sottolineando che «finora non risultano altri casi di positività legati a questo caso». Nemmeno, pare, tra le altre amiche salsesi con le quali la ragazza è andata in vacanza a Malta. Nessuna chiamata al tampone dopo quel venerdì notte, quindi. Il contrario, semmai.

La vicenda è seguita molto da vicino dal sindaco di Alseno Davide Zucchi. «Abbiamo contattato il locale stamattina (ieri per chi legge, ndr) e so che la questione è trattata insieme dalla nostra Asl di Piacenza e da quella di Parma. Seguiamo con attenzione eventuali sviluppi». Confermata la presenza della ragazza, dalla mezzanotte in poi, anche dai gestori del locale. La ragazza non avrebbe nemmeno cenato ai tavoli del ristorante. E dal divanetto sul quale ha trascorso diverse ore con il fidanzato ha raccontato di essersi alzata solo per andare in bagno. Al Colle, ieri sera ancora si attendevano indicazioni ufficiali da parte dell'Asl piacentina.

«Da parte nostra - dice uno dei titolari - è scattato un allarme del tutto prudenziale. Non c'è niente di certo, ma in caso di necessità siamo in grado di fornire una mail con tutti i nomi e i telefoni dei presenti per la loro tracciabilità». Intanto, in attesa delle comunicazioni ufficiali ieri ancora di là da venire, tutti i dipendenti della struttura si stanno sottoponendo a loro volta al tampone.