Parmigiani in vacanza all'estero: 570 tamponi in 4 ore

LUCA MOLINARI

Centinaia di parmigiani ieri hanno preso d’assalto il dipartimento di Sanità pubblica dell’Ausl di via Vasari, per effettuare i tamponi destinati ai turisti di ritorno da Croazia, Grecia, Malta e Spagna. Tanto che il traffico della zona di via Reggio - bloccata su entrambi i lati dalle auto in attesa di entrare in via Vasari - è andato in tilt nelle prime ore del pomeriggio.

Sono giunte anche delle lamentele da parte dei residenti, impossibilitati dall’uscire di casa a bordo della propria auto a causa delle code. Per velocizzare i test, l’Ausl ha allestito un’apposita postazione «drive trough», ossia raggiungibile direttamente a bordo della propria auto dalle 14 alle 17, ma già verso le 13 erano incolonnate davanti alla tenda una cinquantina di auto. I test in auto e non sono quindi iniziati alle 13 e sono stati effettuati con grande velocità con cinque squadre. In tutto sono stati fatti 570 tamponi.

L’accesso ai controlli era libero: per effettuare il test non servivano prenotazioni ma era sufficiente presentarsi con un documento di identità per la registrazione. In coda c’erano persone di ogni età: i più numerosi erano i giovani di ritorno dai luoghi simbolo del divertimento come Ibiza, in Spagna, ma non mancavano famiglie e coppiette di ritorno dalla Croazia, dalla Grecia e da Malta. Assieme a loro anche qualche persona di origine greca, croata e spagnola residente a Parma, di ritorno dal proprio paese d’origine. Tra i primi ad effettuare il tampone una donna di ritorno da Malta. «Quando ancora mi trovavo a Malta - spiega - ho letto le notizie relative ai tamponi per i turisti di ritorno e ho provato, inutilmente, a effettuare il test direttamente sul posto. Quando siamo atterrati in aeroporto a Bologna ci è stato comunicato che dovevamo iscriverci al sito della regione, specificando i motivi del rientro. Appena ho saputo che si potevano effettuare liberamente i tamponi in via Vasari mi sono precipitata. In aereo infatti il distanziamento non esiste e a Malta i contagi crescono di settantacinque casi al giorno. Ho effettuato una vacanza in barca, lontano da assembramenti, ma ritengo giusto sottopormi al test». Le facce dei giovanissimi sono spesso le più impaurite. Alcuni preferiscono non parlare della vacanza appena conclusa mentre altri ingannano l’attesa fumando o abbassando la testa sul cellulare. «Sono stato ad Ibiza con alcuni amici - afferma un ragazzo giunto in via Vasari in sella alla propria bicicletta -. Due giorni fa, appena ho saputo di dover fare il tampone, sono venuto qui (in via Vasari ndr) ma c’era tutto chiuso. Chiamando per telefono ho saputo che si poteva effettuare il test a partire da oggi (ieri ndr), anche se sono trascorse più di 48 ore dal mio ritorno». In attesa del tampone c’è anche un giovane di ritorno da Valencia. «Ero in vacanza con alcuni amici, ma la città era praticamente deserta - commenta tranquillo -. Non c’era alcun rischio di assembramento e le regole erano rispettate». Una giovane coppia ha appena trascorso una vacanza a Santorini, in Grecia, e dovendo ora partire per la Puglia, si lamenta delle diverse regole anti-contagio previste da regione a regione. «Siamo da poco tornati dalla Grecia e volevamo ripartire subito per la Puglia, effettuando il tampone appena arrivati a destinazione - raccontano -. Le regole però sono diverse da regione a regione e così abbiamo preferito venire in via Vasari e, in caso di tampone negativo, partiremo per la Puglia». L’esito del tampone si può ottenere in circa ventiquattro ore a patto di avere attivato il Fascicolo sanitario elettronico. In caso contrario, la persona verrà contattata nel più breve tempo possibile dal personale dell’Ausl. In ogni caso, se entro 36 ore dal test non ci sono stati riscontri significa che il risultato è negativo. In caso di positività infatti la risposta dovrebbe arrivare entro una ventina di ore. E a quel punto partirà la procedura per l’isolamento e il tracciamento dei contatti.