Addio a Besagni, l'imprenditore che guardava sempre al futuro

E’ scomparso Antonino Besagni, «Tonino», storico imprenditore borghigiano. Aveva 93 anni ed era un personaggio molto conosciuto e stimato in tutta la città, non solo per le elevate doti imprenditoriali, ma anche per avere ricoperto varie importanti cariche in seno ad enti e associazioni.

Il suo nome è indissolubilmente legato alla Condomett, azienda fidentina da lui fondata e nota non solo in tutta Italia ma anche all’estero. La sua azienda fu pioniera nell’applicazione degli esami radiografici all’industria per controlli non invasivi e nei trattamenti termici. Condomett era nata alla fine degli anni ‘60, ma le sue origini risalgono a qualche anno prima: per la precisione al 1953, quando un giovane perito industriale di nome Antonino Besagni aveva fondato la Ipercon (Impresa Per Controlli), la prima società in Italia ad effettuare controlli non distruttivi per conto terzi utilizzando principalmente radiografie, poi con l'utilizzo di elicotteri. Verso la fine degli anni ‘60 si avvia un’altra attività: quella dei trattamenti termici ad aria calda. La domanda dei servizi cresce, per rispondere al meglio alle esigenze dei clienti e così Besagni decide che è il momento di allargarsi: serve un’officina, serve un nuovo nome.

Nel 1968 nasce così Condomett, con sede a Fidenza. Negli anni successivi, la costante attenzione all’evoluzione del settore, la continua innovazione nei metodi di controllo e l’affidabilità nel garantire standard di qualità elevati portano l’azienda a collaborare con i più grandi gruppi petrolchimici, in Italia e in tutto il mondo.

Antonino Besagni ha dedicato gran parte della vita alla crescita della sua azienda, dove è rimasto praticamente da sempre, affiancato dalla moglie Annamarisa, adorata compagna di un’intera vita, con la quale aveva raggiunto e festeggiato mezzo secolo di matrimonio. L’azienda ora è portata avanti dai figli Roberto, amministratore, Marco e Ilaria.

Molto attento e partecipe agli avvenimenti e alla vita della sua città, Besagni aveva ricoperto anche la carica di presidente del consiglio di amministrazione della Cattedrale, a cui era particolarmente legato. Ma aveva fatto parte anche dell’Ucid, la sezione diocesana dell’Unione cristiana imprenditori e dirigenti. Tonino era stato anche un valoroso combattente partigiano, col nome di battaglia «Uragano» e partecipava attivamente alle manifestazioni cittadine. Aveva collaborato con la sezione fidentina dell’Anpi, ai tempi del presidente Renato Frati. E Cristiano Squarza, attuale presidente dell’Anpi, ne ha ricordato le doti e l’impegno, con la sua preziosa presenza a ogni evento.

Besagni aveva fatto parte anche del consiglio di amministrazione dell’Unione industriali di Parma e della Gazzetta di Parma. Il sindaco Andrea Massari ha ricordato Antonino Besagni, che ha firmato una pagina nel grande libro della storia dell’imprenditoria fidentina e della Resistenza dopo essere stato fra i primi partigiani a combattere per la libertà di Fidenza. «A nome della comunità fidentina mi stringo in un grande e affettuoso abbraccio alla famiglia» ha detto.

Antonino Besagni ha lasciato la moglie Annamarisa, i figli Marco con Laura, Roberto con Luisa, Ilaria con Alessandro, i nipoti e i parenti .I funerali saranno celebrati domani, alle 16,30 nella Cattedrale. Il rosario sarà recitato oggi alle 19 nella chiesa parrocchiale di San Pietro.

S.L