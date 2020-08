Berceto, nuove regole per l'area bocce: gruppo Pétanque contro Lucchi

BERCETO I cambi di orario e di tipologia del luogo, da area gioco bocce a parco pubblico, da parte del Comune, hanno sollevato le proteste dell’associazione Pétanque, che riunisce 70 soci, alcuni dalle radici bercetesi. Le limitazioni - spiegano alcuni associati - possono compromettere «una realtà importante che esiste da più di cinquant'anni, ma che rischia di andare perduta».

L’associazione - proseguono - «si è sempre distinta nel tempo per le attività di supporto e di solidarietà nei confronti del paese organizzando eventi il cui ricavato è stato riversato ad altre realtà presenti sul territorio (Cri, Casa di riposo, parrocchia) prestando, grazie ad un socio, anche un servizio di utilità pubblica per la manutenzione gratuita del verde pubblico, dalla messa a dimora dei fiori nel paese, alla realizzazione di impianto di irrigazione, al recupero e alla gestione dell’antico lavatoio».

Tuttavia, in questi ultimi tempi dopo anni di frequentazione del paese, «non ci sentiamo accolti e quella magia che era scattata diversi anni fa si è rotta». Purtroppo, proseguono i soci di Pétanque, «da due anni sono comparse diverse nuvole» che stanno generando frizioni con alcuni residenti. Attriti, polemiche e modifiche di orari e trasformazioni di tipologia del luogo «che hanno finito per penalizzare l’attività della associazione - puntualizzano i sottoscrittori della lettera - ledendone a nostro avviso gravemente i diritti».

Per il sindaco Luigi Lucchi, i cambiamenti sono una scelta necessaria: «Ho chiesto il rispetto del silenzio per alcune fasce orarie della giornata per tutelare tutte le persone e, fra queste le fasce deboli, per favorire una maggiore vivibilità del paese. Sono orgoglioso di questa scelta. Berceto è un paese dove, con l’educazione, si può fare di tutto».

V.Stra.