Discoteche chiuse, i gestori insorgono: «Per noi è un disastro»

ISABELLA SPAGNOLI

Stop alle danze. Così ha deciso il governo che ha sospeso l’attività di discoteche e sale da ballo fino al prossimo 7 settembre. Una decisione che sta sollevando un fiume di polemiche tra gestori dei locali che si trovano, dopo lunghi mesi di lockdown, a dover, di nuovo abbassare le saracinesche. «Il danno è gravissimo», è l’eco che arriva dai proprietari delle discoteche e i dj di Parma.

Una voce fuori dal coro quella di Pasquale di Molfetta, per tutti Linus, storico direttore artistico di Radio Deejay: «E’ giusto fermare i balli nelle discoteche, penso che sia stato allucinante riaprile».

In tanti non la pensano così.

«Io credo che sia stato fatto di tutta l’erba un fascio - spiega Paolo Alfieri, fondatore del Taro Taro Story -. Occorreva distinguere tra i balli di contatto, che sono effettivamente pericolosi se non controllati, e quelli che vedono le persone ballare singolarmente discoteca anni 70 e 80. Un conto sono i balli latini, diverso è muoversi in pista a debita distanza. Causa questa ordinanza, che non ha fatto distinzioni, abbiamo dovuto annullare tutte le date: in questo momento non ci voleva proprio».

Il dj parmigiano Mario Trivey, che dal 75 sta dietro la consolle esibendosi in varie piazze e locali dell’Emilia, aggiunge: «Arrivati a questo punto era inevitabile che le discoteche chiudessero. Credo che la colpa sia di chi non ha seguito alla lettera le disposizioni di sicurezza. Mi riferisco a frequentatori indisciplinati (che non usano mascherine né rispettano le distanze) e di gestori di locali che non hanno saputo far rispettare le regole – continua -. Non mi sento di dare la colpa la Governo. Quello che è certo è che il nostro è un settore danneggiato: vedo un futuro molto difficile».

Il Dj Francesco Bassi che già a otto anni, nel locale Astrolabio del padre Mario, cresceva a pane e musica, aggiunge: «Io adesso lavoro nel mio bar Felici e Contenti ma saltuariamente faccio ancora serate e concordo nel dire che felici e contenti non si può certo essere. La condizione attuale delle discoteche è certamente critica. Penso che al cuore del problema ci sia l’uso sbagliato che le persone fanno dei dispositivi di sicurezza, non solo nelle discoteche ma ovunque. Ballare con la mascherina sarebbe stato non solo possibile ma anche utile per non arrivare a questo punto. Le discoteche ora hanno abbassato le saracinesche e tantissime persone che lavorano nei locali sono a casa. Il danno è importante e temo che la situazione non si risolverà presto».

Abbiamo tastato il polso anche a un paio di orchestre da ballo che si esibiscono in diversi locali dell’Emilia Romagna.

Rosella dell’Orchestra «Rosella e Marco» e «Profumo di Romagna» spiega: «Siamo fermi da febbraio, e temo che risentiremo di questo stop fino alla prossima estate. Ho

accolto la notizia malissimo».

Anche Luca Canali dell’omonima orchestra sottolinea: «Si poteva distinguere fra le discoteche (letteralmente prese d’assalto dai giovani) e i locali da ballo frequentate da persone più anziane, in numero nettamente minore. Dal 1982 giro con la mia orchestra per l’Italia e questa chiusura mi lascia basito. Spero di poter organizzare serate d’ascolto dove la gente non balla ma entra nel locale per ascoltare bella musica e magari pranza al tavolo».