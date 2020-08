Laminam, completata l'analisi dell'aria: nessuna criticità a Borgotaro

FRANCO BRUGNOLI

BORGOTARO Il sindaco di Borgotaro Diego Rossi ha reso noto che l’Istituto superiore di sanità ha completato la relazione finale sulle verifiche della qualità dell’aria a Borgotaro, svolta, com’è noto, per dodici mesi per tenere conto anche delle diverse caratteristiche stagionali.

«L’indagine sulla qualità dell’aria che è stata condotta a Borgotaro - ha spiegato il primo cittadino - relativamente alla misura di sostanze potenzialmente connesse alle lavorazioni della Laminam Ceramica, non ha, nel complesso, identificato criticità e le concentrazioni misurate dei diversi inquinanti si sono sempre mantenute a livelli bassi, decisamente quindi al di sotto dei limiti».

La relazione, è stata inviata all’Azienda sanitaria, ai membri del Tavolo di garanzia e a tutti i componenti del Comitato tecnico-scientifico. «Il tutto - ha concluso il sindaco Rossi - è stato pubblicato integralmente all’interno della pagina del sito del Comune di Borgotaro».

Al di là della nota ufficiale, Diego Rossi aggiunge parlando con la Gazzetta: «Un ulteriore tassello, direi fondamentale, per dare sicurezza e certezza ai nostri cittadini. Dopo questa relazione, io credo che possiamo affermare di essere tra i pochissimi Comuni, che possono dichiarare di avere la propria qualità dell’aria certificata dal massimo organismo sanitario nazionale».

Quali sono, allora, in sintesi, le conclusioni? «È rassicurante che le concentrazioni dei composti organici volatili - ha detto Rossi - non raggiungono mai valori tali, da poter far prefigurare un danno alla salute, per esposizione cronica».

«Nel corso dell’anno di indagine sul territorio comunale - aggiunge Rossi - riteniamo non si siano determinate situazioni di criticità, per la salute della popolazione, avendo sempre misurato concentrazioni ambientali delle diverse sostanze (quando rilevate), sempre in linea con i valori bassi dei livelli ambientali, riportati dalla letteratura scientifica».

Il sindaco sottolinea che il Comune continuerà a lavorare su questo tema: «Ora, continuiamo a dare certezza a questi dati, anche nel tempo. Stiamo lavorando per avviare una collaborazione con l’Università di Parma, finalizzata a realizzare bio-monitoraggi, finalizzati proprio a questo obiettivo».