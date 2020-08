Le opere dell'Antelami vengono portate a terra in vista della mostra

LUCA MOLINARI

È iniziata la storica discesa a terra dei dodici mesi e delle due stagioni di Benedetto Antelami. Le sculture - posizionate sul loggiato del Battistero a 7,5 metri da terra, una volta pulite, pesate e imballate vengono calate delicatamente a terra, in vista della mostra che dal 12 settembre consentirà di «guardare negli occhi» i capolavori antelamici.

Per calare ogni statua di calcarenite - pesante circa 250 chili - servono tre ore di lavoro e tutta l’esperienza e la maestria di Stefano Volta (Archè restauri) e dei suoi collaboratori. I primi mesi a scendere a terra sono Gennaio, Febbraio, Novembre e Ottobre. Posizionati su appositi supporti, vengono «liberati» da un involucro esterno in legno - costruito su misura - per poi essere avvolti da uno speciale materiale antiurto. I prossimi giorni torneranno sul piano del calpestio del Battistero anche gli altri mesi e le due stagioni dell’Antelami. I lavori termineranno nel giro di una settimana, in vista dell’inaugurazione della mostra, in programma sabato 12 settembre alle 10,30.

Lo storico evento - organizzato dalla Diocesi in collaborazione con la Fabbriceria del Duomo, l’Ufficio diocesano beni culturali ecclesiastici (guidato da don Alfredo Bianchi) e la Soprintendenza archeologia e belli arti di Parma e Piacenza, grazie al contributo di Fondazione Cariparma, Fondazione Monte Parma e Comune di Parma - fa parte del calendario ufficiale di Parma capitale italiana della cultura e proseguirà per tutto il 2021, coronavirus permettendo. La mostra, curata dall’architetto Barbara Zilocchi e allestita da Massimiliano Di Liberto con Teknostage in collaborazione con don Lorenzo Montenz, canonico e coordinatore della Commissione diocesana Parma 2020, consentirà a tutti i visitatori di godere da una visuale unica questo straordinario ciclo scultoreo, interrotto molto probabilmente a causa della sopraggiunta morte dello stesso Antelami.

Il sito di riferimento per la mostra sui mesi e le stagioni dell’Antelami è www.piazzaduomoparma.com, dove saranno riportate tutte le informazioni utili per visitarla. L’apertura è prevista tutti i giorni della settimana - a partire dal 12 settembre 2020 e a fino alla fine del 2021 - dalle 10 alle 18. La mostra sui mesi e le stagioni dell’Antelami sarà proposta a due tipi di pubblico: dall’inaugurazione e fino alla primavera del 2021, sarà rivolta principalmente ad un’utenza locale, successivamente ai turisti italiani e stranieri. L’attuale collocazione delle statue risale alla fine degli anni Ottanta all’epoca, cioè, del restauro firmato da Bruno Zanardi che decise di riposizionare i capolavori sul loggiato, in quella che doveva essere stata la loro sede almeno fino agli anni Venti. Lo straordinario ciclo scultoreo secondo alcuni, venne realizzato per un portale della cattedrale che l’artista avrebbe realizzato nell’ambito di un progetto più ampio della facciata del Duomo, a doppia torre, non molto differente da quello realizzato a Borgo San Donnino. Quest’idea però trova diversi storici dell’arte in disaccordo poiché ritengono che l’opera venne scolpita per il Battistero.