Parmigiani in quarantena in un resort: «Non possiamo uscire. Un dipendente si è ammalato»

MARA VAROLI

«Siamo arrivati sabato e domenica ci hanno comunicato che un dipendente del resort si era ammalato. E nel villaggio è salito il panico».

Il parmigiano Gian Mario Mori si trova alla Maddalena, in uno degli splendidi isolotti del Nord della Sardegna con la moglie Veronica Piscina e una coppia di amici, Carlo Alberto Brozzi e Anna Giulia Bonatti. E certo la vacanza non è iniziata nel migliore dei modi: «Il dipendente del resort Santo Stefano è stato portato all'ospedale di Sassari perché si è ammalato di Coronavirus - continua Mori, 37 anni e consulente finanziario -, così lunedì è arrivata l'unità ospedaliera e hanno fatto il tampone a tutti i 350-400 ospiti. E oggi avremo il risultato». Nel frattempo, i quattro parmigiani sono costretti a rimanere dentro i bilocali per due persone del resort, senza mai uscire: «Siamo obbligati a portare sempre la mascherina - sottolinea Mori - e al ristorante dobbiamo fare i turni, tutto in attesa dell'esito di oggi. Purtroppo ci sono state scene di panico, da parte di alcuni ospiti: c'è chi voleva andare a casa a tutti i costi ed è andato in escandescenze, prendendosela con i responsabili della reception».

Anche ai quattro parmigiani è accaduta una situazione inverosimile: «Fortunatamente il resort ha una spiaggia privata dove gli ospiti possono andare pur rispettando le distanze, sempre con la mascherina e senza mai uscire dai confini - spiega Mori -. A un certo punto ci ha avvicinato un signore con la barca che si è offerto di portarci via: incredibile, quasi fossimo dei naufraghi. Comunque, aspettiamo il risultato del tampone. E se sarà positivo dovremo fare la quarantena di 15 giorni. Per cui, stiamo cercando di organizzarci con lo smart working perché noi dovevamo rientrate sabato. E quindi la quarantena sarebbe un problema serio».