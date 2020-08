Pianta cade su una Jaguar parcheggiata

Lunedì sera in piazzale Volta una grossa pianta è improvvisamente caduta su un'auto parcheggiata: una Jaguar versione cabrio di colore bianco. Sul posto, proprio nel parcheggio davanti al cinema, sono intervenuti i vigili del fuoco con una squadra, per liberare l'auto dai rami e dal tronco della pianta. L'intervento è durato diverso tempo, anche perché gli uomini del 115 hanno dovuto mettere in sicurezza la zona, affinché non ci fosse pericolo per le persone e per altre vetture. Fortunatamente all'interno della Jaguar in quel momento non c'era nessuno, ma per il proprietario non è stata certamente una gradevole sorpresa. I danni alla carrozzeria e alla capote a funzionamento elettrico sono molto ingenti. r.c.