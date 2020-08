Rimpallo di competenze: soccorsi tardivi e la gattina muore

SALA BAGANZA È stata soppressa domenica Minda, la gattina trovata praticamente in fin di vita da una coppia di salesi la sera del 13 agosto.

La gatta, secondo Enpa Parma, «era in uno stato di salute gravissimo, si trascinava gli arti posteriori. Le mosche le ronzavano attorno, cosa molto pericolosa: le larve possono penetrare all’interno del corpo causando la morte».

È andata così: la coppia salese vista l’ora non può contattare il Comune o i Vigili e chiama una conoscente per sapere come soccorrere l’animale. Lei stessa racconta l’iter affrontato per portare il gattino dal veterinario: «Ho chiamato i Rescue Dogs che hanno convenzione col Comune di Sala per il recupero degli animali, ma in assenza di direttive dell’amministrazione comunale non hanno potere di intervento. Quindi contattiamo direttamente una dipendente comunale che dice di non poter attivare il soccorso e che si dovrà sentire il giorno dopo la responsabile o il sindaco.

Di fronte alla sofferenza del povero animale interviene direttamente la presidente dell’Enpa Lella Gialdi ma il soccorso non si sblocca. La mattina dopo Gialdi chiama la Polizia Municipale. La risposta è: "Deve rivolgersi al Comune, perché non siamo polizia Municipale di Sala". Quindi si chiama il Comune, risponde l’ufficio anagrafe e si pensa che parta il recupero, ma i Rescue Dogs dicono di aver ricevuto una telefonata dal Comune per allertarsi per un probabile soccorso, senza alcun input per farlo».

A quel punto si chiede ai Rescue Dogs di soccorrere il gatto e portarlo all’ospedale veterinario: se il Comune rifiuterà di pagare le prestazioni veterinarie provvederà Enpa.

«A mattinata avanzata, all’Ospedale veterinario arriva il gatto in gravi condizioni. Il ritardo dei soccorsi ha peggiorato il trauma e arriva la telefonata della segretaria del sindaco che dice: "Arriva un gatto portato dai Rescue e come concordato con Enpa la spesa sarà a carico di Enpa stessa". Invece non c’era stato nessun accordo - continua chi racconta l'episodio - perché la segreteria del sindaco mi aveva detto che è un gatto di proprietà e non devono intervenire loro, cosa non vera in quanto il gatto è talmente selvatico da rendere difficili anche le cure». Nel pomeriggio del 16 agosto, la gatta, alla quale in ospedale danno il nome di Minda, senza speranza di salvezza, viene addormentata per sempre. La presidente di Enpa Parma Lella Gialdi dichiara: «È una vicenda molto triste. A noi interessa il benessere degli animali e che la normativa venga applicata. Chiederemo al Comune di pagare le spese. Non si può chiedere ad associazioni e privati di farsi carico delle spese e ultimamente sta accadendo spesso». Il sindaco di Sala, Aldo Spina, ha commentato: «Abbiamo un profondo rispetto per il lavoro che quotidianamente queste associazioni svolgono. Il servizio nel Comune è garantito da persone che hanno una straordinaria sensibilità e siamo sicuri di aver agito nel rispetto dei regolamenti e delle leggi, supportati dall’associazione che ha la convenzione con il Comune.

Non si tratta certo di un caso di mancato soccorso. Il gattino è stato velocemente portato dal veterinario. Chi paga lo si decide in base alla situazioni».

