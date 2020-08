Bimbo in bici travolto da un'auto: è grave

MARA VAROLI

E' grave il bambino che ieri sera è stato investito in via Montale, all'incrocio con via Zavattini. Il piccolo di 10 anni era in sella alla sua bicicletta gialla, quando improvvisamente un'auto lo ha travolto e lo ha buttato a terra. Subito sono stati chiamati i soccorsi e la preoccupazione per il bambino da parte degli operatori del 118 era davvero tanta: dopo i primi accertamenti, è stato trasportato immediatamente al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore e ricoverato nell'area codici rossi. Pare infatti che per l'urto violento, il bimbo abbia riportato diversi traumi.

VIA MONTALE

L'incidente è accaduto poco prima delle 18 nella zona di via Paradigna. Da una prima ricostruzione, sembra che il giovane che guidava l'auto, una Ford C-Max grigia, stesse viaggiando in direzione Parma, quando per cause tutte da chiarire, ha investito il bambino che stava pedalando sulla sua mountain bike. E il colpo deve essere stato piuttosto violento, tant'è che il vetro anteriore della Ford C-Max è andato completamente in frantumi. Poco dopo, in via Montale, sono arrivate un'automedica e un'ambulanza e dopo una prima osservazione, il medico ha deciso di trasportare subito il bambino all'ospedale Maggiore, dove per i traumi è stato ricoverato nell'area codici rossi. Nel frattempo sono stati avvertiti i genitori, che con tanta apprensione sono corsi per assistere il loro figlio, che naturalmente oltre alle ferite ha preso una grande paura. Non è ancora chiaro dove si trovasse esattamente il bambino al momento dello schianto. Saranno gli uomini del reparto infortunistica della polizia locale, intervenuti sul luogo dell'incidente, a ricostruire la dinamica dello scontro, in base anche ai rilievi effettuati. Anche il giovane che guidava l'auto è rimasto sconvolto dell'accaduto.

VIALE PARTIGIANI

Poco dopo le 19, quindi a un'ora di distanza dal primo incidente, in viale Partigiani D'Italia un'altra auto, guidata da una donna, ha travolto un ciclista. Per fortuna, il ragazzo di colore che è stato sbalzato dalla sua bicicletta ha riportato solo ferite lievi, ma è stato trasportato all'ospedale Maggiore dall'ambulanza del 118. Lo scontro è avvenuto proprio davanti allo stadio Tardini, nei pressi del passaggio pedonale.

Ha collaborato Giovanna Pavesi