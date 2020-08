Bimbo salvato dall'équipe di Cavalli

ISABELLA SPAGNOLI

Stava giocando tranquillamente sul seggiolone con mamma e papà che lo vigilavano. Era tranquillo, quel bimbo di tre anni, che fra i giochi, davanti a sé, aveva anche qualche monetina. Le metteva in fila, il piccolo, le spostava, come se fossero macchinine.

Il papà che le aveva contate precedentemente, si distrae un solo attimo, ed ecco che si scatena il dramma: all’appello mancano venti centesimi. I genitori del piccolo, contano e ricontano.

La monetina non si trova. Il sospetto che il bimbo l’abbia ingerita spinge i genitori a caricare il figlio, assolutamente asintomatico, in macchina. La famiglia in pochi minuti arriva al Pronto soccorso pediatrico dell’Ospedale di Cremona; ad accoglierli ci sono la dottoressa Elena Carboni e diverse infermiere.

Claudio Cavalli, parmigiano, direttore dell'Unità operativa di Pediatria Aziendale Asst di Cremona, spiega l’accaduto: «Durante la prima visita non sono emersi problemi preoccupanti però la dottoressa e le infermiere che hanno accolto il piccolo paziente hanno deciso di togliersi ogni dubbio procedendo con l’effettuazione di una lastra. Immediatamente la monetina è apparsa nitida tra le tonsille e la laringe, uno spazio delicato di circa tre centimetri. Era inserita dritta e si è dovuto agire con grande tempestività perché, se si fosse messa di traverso, sarebbero potute insorgere complicanze molto serie».

Cavalli ha sottolineato che la moneta essendo piccola aveva possibilità di ruotare o spostarsi ostruendo le vie respiratorie dall’alto, lesionando l’esofago o causando il soffocamento del bambino.

«In questi casi la tempestività ha giocato un ruolo importantissimo. Nei bambini, infatti, il fattore tempo è ancora più determinante rispetto agli adulti perché sono dinamici per definizione e i cambiamenti possono essere imprevedibili».

Nel giro di pochi minuti sono stati dunque interpellati endoscopisti e anestesisti che si sono coordinati in un battibaleno, decidendo che l’operazione poteva essere fatta senza spostare il piccolo in un centro pediatrico. Osservata la lastra e valutate le condizioni generali del bambino i medici hanno deciso di intervenire.

Ad operare è stato il responsabile del servizio di Gastroenterologia digestiva, Roberto Grassia accompagnato dagli anestesisti Enrico Rizzi e Michele Cataldo. L’intervento è durato una decina di minuti.

Al risveglio il piccolo era tranquillo ed stato subito bene. «Dopo l’intervento, il bimbo, è stato in osservazione 36 ore in Pediatria – ha aggiunto Cavalli – la ripresa è stata rapida e senza dolore».

La soddisfazione del medico parmigiano è tanta. «Quando ci sono professionalità che hanno un buon livello di formazione alle spalle, che fortunatamente si trovano anche in molti ospedali anche non universitari, si possono gestire tranquillamente anche situazioni a rischio».