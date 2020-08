Chi si rivede... i parcheggiatori abusivi

GIOVANNA PAVESI

Per alcuni la loro presenza non costituisce un problema particolare. Per altri, invece, l’atteggiamento a volte un po’ insistente crea qualche disagio. Tecnicamente non si tratta di parcheggiatori abusivi, perché la loro non sembra una rete strutturata, ma nel posteggio di via Volturno, tra l’ingresso dell’ospedale e la sede della facoltà di Medicina, possono restare anche una giornata intera, dalla mattina alla sera.

Indossano quasi sempre un cappello o una cuffia, un paio di scarpe da ginnastica e indicano i posti liberi a qualsiasi automobilista diretto nel parcheggio, in cambio di qualche euro. Ieri mattina, per esempio, erano in tre ed erano tutti cittadini di origine africana.

La dinamica di approccio è quasi sempre la stessa: all’arrivo delle macchine, i tre fanno gesti con le braccia e indicano i posti vuoti. La maggior parte degli automobilisti non presta particolare attenzione alle loro indicazioni (soprattutto i più giovani), ma i guidatori più anziani si lasciano aiutare e spesso lasciano qualche soldo di mancia.

«Io vengo ogni due mesi, perché devo fare delle cure particolari, e mi è capitato di trovare sia persone insistenti, sia persone più tranquille. Per quel che mi riguarda, qualche euro io glielo posso dare, ma è vero che alcuni risultano un po’ invadenti», racconta un anziano appena uscito dalla struttura ospedaliera, mentre si dirige verso la sua macchina. «Noi siamo qui ogni mattina perché dobbiamo fare una terapia e, praticamente tutti i giorni, diamo loro almeno un euro. Stamattina a uno di loro ho lasciato qualche centesimo e si è risentito, questo non è giusto», spiega un’altra donna che con il marito si accinge a entrare al Maggiore. «Non li ho mai trovati aggressivi: sono solo dei ragazzi che indicano i posti vuoti. Personalmente, io non posso dire di essere mai stato infastidito», afferma un altro avventore. Chi frequenta largo Sirocchi tutte le mattine, per motivi di lavoro o di salute, racconta che lì i «parcheggiatori» ci sono sempre stati, ma che la presenza di un gruppo di volontari Auser, per un certo periodo, li aveva allontanati. Tuttavia, probabilmente con l’arrivo dell’emergenza sanitaria, anche quell’attività si è interrotta. «Con la diffusione della Covid-19, i militi che prestavano servizio non sono più potuti venire e questi signori sono tornati», racconta un passante, che quasi tutti i giorni frequenta il parcheggio per motivi di lavoro. «Noi veniamo poco qui, ma ogni volta che arriviamo ci vengono incontro. È vero, non fanno niente di male, ma credo sia giusto farli andare via», chiede un altro anziano. Nel corso del tempo, qualche segnalazione alle forze dell’ordine è stata fatta ma, come spiegato da chi è abituato a lasciare la propria auto in sosta in quell’area, è molto difficile intervenire. Per diversi motivi. «Se vedono avvicinarsi una pattuglia o cercano di dileguarsi o restano fermi. E a quel punto, il loro comportamento non costituisce un reato, perché non stanno né rubando nulla, né arrecando danno ad altri», conferma una donna che, ogni mattina, lascia la sua macchina nel parcheggio vicino a via Volturno. E, in effetti, il gesto di indicare un parcheggio libero (e magari ricevere in cambio una moneta) non rappresenta una fattispecie di reato, ma un illecito amministrativo, che deve essere accertato nel momento stesso in cui si compie (e che, come conseguenza, può avere una multa). Ma individuare quel comportamento risulta particolarmente difficile. Secondo alcune testimonianze, i «parcheggiatori» non sono sempre gli stessi e può capitare che si trasferiscano altrove, magari cambiandosi i vestiti.