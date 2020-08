I parmigiani: «21 positivi. Al resort tutti nervosi: siamo bloccati»

MARA VAROLI

«C'è molto nervosismo nel resort. E oggi (ieri per chi legge) è stata fatta una riunione: sono tutti piuttosto preoccupati».

Ieri sono infatti arrivati i primi risultati dei tamponi eseguiti sui dipendenti e sugli ospiti di Santo Stefano, nell'arcipelago della Maddalena. E pare che i positivi siano 21, ma solo una parte dei 470 sono stati analizzati. Il parmigiano Gian Mario Mori, che si trova sull'isolotto in vacanza con la moglie e una coppia di amici, sempre di Parma, sta attendendo di sapere come muoversi: «Sono in tanti che vogliono tornare a casa», dice Mori.

Una vacanza da incubo, iniziata il giorno di Ferragosto. I quattro parmigiani sono arrivati al resort Santo Stefano in Sardegna proprio il 15 e il giorno dopo, la domenica, sono stati avvertiti insieme agli altri turisti, che un dipendente del resort si era ammalato di coronavirus ed era stato trasportato all'ospedale di Sassari, per cui l'ordine era di effettuare il tampone a tutti. «E così, l'unità ospedaliera ci ha fatto i tamponi e ieri sono arrivati i primi risultati - continua Mori -. Su 150 tamponi esaminati, 21 erano positivi e pare che siano tutti dipendenti: tra baristi, camerieri e animatori. Ventuno persone che ora si trovano in quarantena. Speriamo al più presto di avere tutti i risultati».

La tensione sale giorno dopo giorno e Mori con la moglie Veronica Piscina e una coppia di amici, Carlo Alberto Brozzi e Anna Giulia Bonatti, stanno aspettando il responso: «In realtà siamo tutti e quattro abbastanza tranquilli - spiega Gian Mario Mori, 37 anni e consulente finanziario -, ma i turisti del resort si stanno lamentando. Soprattutto quelli che sono arrivati domenica 16 sono arrabbiati perché nessuno li ha avvertiti della pericolosa situazione di contagio che è stata ufficializzata il giorno prima e quindi sabato 15 agosto».

I quattro parmigiani continuano ad essere confinati nel resort e non possono nemmeno uscire. Meno male che il complesso è dotato di una spiaggia privata e con le dovute precauzioni, mascherina e distanziamento, possono per qualche ora stare vicino al mare. Per il resto, anche la cena è nel resort: si osservano i turni, proprio per non creare assembramenti, perché solo nei ristoranti di Santo Stefano si può mangiare. Bloccati, quindi, almeno fino a domani, quando forse si sapranno i risultati degli altri tamponi. E si spera che per i parmigiani il risultato sia negativo, affinché possano ritornare a casa il prima possibile: «Dovevamo rientrare sabato - conclude Mori - e se per caso non ci fanno partire, vorrà dire che ci attrezzeremo per fare smart working dal nostro isolotto. Vedremo cosa succederà».

In tutta la Sardegna è comunque emergenza Covid: oltre ai 470 tra turisti e personale bloccati in albergo a Santo Stefano, ce ne sono altri sottoposti ai test in altre zone dell'isola e il sistema sanitario regionale è costretto a lavorare senza sosta, processando centinaia di tamponi al giorno. Naturalmente, timori di contraccolpi sulla filiera turistica sono reali: dopo infatti il pienone di Ferragosto, le disdette stanno cominciando ad arrivare, con gli ultimi casi nel nord della Sardegna: 37 positivi, complessivamente sull'isola, segnalati dall’Unità di crisi regionale. E un dato così alto si è registrato solo ad aprile, in pieno lockdown.