Il cardinal Ferrari verso la santità

LUCA MOLINARI

Il beato cardinal Andrea Carlo Ferrari potrebbe diventare santo. La commissione medica della Congregazione delle cause dei santi sta esaminando un miracolo avvenuto tempo fa. Se la documentazione fornita dimostrerà che quanto accaduto è scientificamente inspiegabile e attribuibile all’intercessione di Andrea Carlo Ferrari, si aprirà la strada verso la canonizzazione del beato.

Al momento non è possibile ipotizzare con che tempi potrebbe avvenire l’eventuale dichiarazione di santità, ma si tratta comunque di un importante passo in avanti. «Il fatto miracoloso - spiega il vescovo Enrico Solmi - al momento è tenuto sotto riserbo e sarà studiato in maniera approfondita prima di stabilirne l’autenticità. Sono in contatto con monsignor Ennio Apeciti, postulatore della causa di canonizzazione, il quale mi ha confermato che la commissione competente sta valutando attentamente una guarigione miracolosa avvenuta tempo fa».

La notizia è stata accolta con grande gioia e commozione dall’associazione «Amici del beato cardinal Ferrari», guidata da Lino Franzini. «Sembra che al beato cardinale, che tutti noi consideriamo già santo - ha dichiarato Franzini - possa essere attribuito il miracolo che attendavano da tempo; se ciò avvenisse si aprirebbe la strada alla canonizzazione del beato Cardinale».

«Per noi dell’associazione - ha proseguito Franzini - tutta la sua vita è stata un cammino di santità. Ogni parola ogni gesto era ispirato al Buon Pastore; confidiamo nella canonizzazione del nostro beato Cardinale per meglio diffondere il suo operato, ben consapevoli che ai suoi meriti non possiamo aggiungere nulla».

Il beato cardinal Ferrari nacque a Lalatta di Palanzano il 13 agosto 1850, primo di quattro figli, da una famiglia contadina profondamente religiosa. A sedici anni entrò in seminario per gli studi liceali. Nel 1873 venne ordinato sacerdote e inviato a Mariano e poi a Fornovo Taro. Richiamato a Parma in seminario, a soli ventisette anni ne divenne rettore. A trentacinque fu nominato pro-vicario generale e ricoprì questa carica fino al giugno 1890, quando fu consacrato vescovo. Resse dapprima la Chiesa di Guastalla, poi quella di Como. Nel febbraio 1894 fu chiamato a Milano. In questa vastissima diocesi, Andrea Carlo Ferrari (prese il nome di Carlo in onore di San Carlo Borromeo) cercò di prendere contatto con tutti attraverso accurate visite pastorali: con la sua dolce ma ferma parola, conquistò la stima e l’affetto di tutti. Si deve anche ricordare la fondazione di quell’opera di assistenza sociale che la lui prese il nome e la costituzione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Il suo episcopato fu segnato dalla prima guerra mondiale, che portò con sé gravi lutti e sofferenze. La sua inesauribile carità raggiunse orfani, vedove, soldati, prigionieri. Colpito da cancro, morì il 2 febbraio 1921. Il suo corpo riposa in Duomo, all’altare del Sacro Cuore di Gesù. Il beato cardinal Schuster disse che fu «colui che dopo San Carlo ha lasciato nella diocesi una più luminosa scia di santità nel governo pastorale, in tempi assai burrascosi e in un’atmosfera non sempre favorevole».