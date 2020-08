Era ai domiciliari ma passeggiava per il Fidenza Village: in carcere

Uno doveva essere nella sua abitazione nel modenese, dove si trovava agli arresti domiciliari, dopo avere messo a segno una rapina, mentre l’altro era stato espulso dal territorio nazionale e avrebbe già dovuto essere in Marocco, suo paese d’origine.

Invece i due ragazzi, poco più che ventenni, origine marocchina, domiciliati nel modenese, avevano ben pensato di farsi un giro al Fidenza Village di San Michele campagna, incuranti di quello che sarebbero andati incontro, nel caso in cui fossero stati pizzicati dalle forze dell’ordine. E così è stato. I due giovani, si aggiravano a piedi, nel parcheggio del Fidenza Village, quando sono stati notati da una pattuglia di carabinieri che stavano effettuando controlli di routine.

I militari si sono insospettiti dal loro atteggiamento strano e così li hanno fermati, per accertamenti. I ragazzi sono stati trasferiti nella caserma di via Trento, per essere identificati. Dai primi accertamenti effettuati sulla banca dati, i carabinieri hanno scoperto diversi alias, ossia nomi fittizi, che i due utilizzavano all’occorrenza.

Quindi, è emerso che uno dei due, invece di passeggiare in una giornata d’estate al Village, doveva essere in casa, a scontare gli arresti domiciliari, ma la voglia di farsi un giro con l’amico, nel complesso commerciale di san Michele campagna, deve essere stato più forte, che restare fra le quattro mura.

Dopo l’identificazione e la fotosegnalazione, per lui sono così scattate le manette e il ventenne adesso si trova in carcere, dove dovrà scontare il resto della pena.

L’amico, invece, anche lui domiciliato nel modenese, era già stato sottoposto a provvedimento di espulsione dal territorio nazionale e quindi sarebbe già dovuto trovarsi in Marocco. Per lui è scattata la procedura per l’espulsione e dovrà lasciare il territorio. Non si abbassa il livello di guardia in questi giorni di ferie estive, con i carabinieri che hanno intensificato i controlli su tutto il territorio, al fine di prevenire furti nelle case e nelle aziende, spaccio di sostanze stupefacenti, guida sotto l’effetto di droghe e alcol e altro.

Come sempre l’invito delle forze dell’ordine ai cittadini è quello di segnalare tempestivamente al 112 auto o individui dal fare sospetto. La collaborazione dei cittadini è fondamentale per intervenire tempestivamente.

r.c.