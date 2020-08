I parmigiani a Santo Stefano della Maddalena: «Finalmente siamo liberi»

«Siamo liberi»: è contento Gian Mario Mori, il 37enne parmigiano che con la moglie Veronica Piscina e una coppia di amici, Carlo Alberto Brozzi e Anna Giulia Bonatti, si trova al resort Santo Stefano, dove si è verificato un focolaio da Covid 19.

«Tutto è iniziato a Ferragosto, al nostro arrivo in Sardegna, quando i responsabili del resort ci hanno avvisato che un dipendente si era ammalato e che tutte le 470 persone che erano nella struttura dovevano sottoporsi al tamponi. I primi risultati sono arrivati mercoledì con 21 casi positivi e ieri se ne sono aggiunti altri cinque, che dovranno rimanere in isolamento: penso che siano tutte persone che lavorano nella struttura. E ieri mattina non solo ci hanno comunicato che noi eravamo tutti negativi, per cui un grande sollievo, ma anche che potevano uscire: per cui abbiamo subito affittato una barca a vela». Un premio tutto meritato, perché i quattro parmigiani non hanno passato momenti semplici: «Sì c'era molto nervosismo da parte dei turisti - conclude Mori -, perché eravamo rinchiusi e c'era chi voleva partire subito. Ma devo dire che sia i responsabili del resort, che hanno sempre fatto rispettare tutte le misure di prevenzione, ancora prima che si sapesse del caso del dipendente malato, e sia l'Unità di crisi dell'ospedale di Sassari sono stati bravissimi».

M.V.