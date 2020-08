L'auto si ribalta: tanta paura, ma tutti salvi

BORGOTARO Spettacolare incidente, ieri mattina, a Borgotaro, nei pressi della frazione di Ostia Taro, proprio all’imbocco del ponte che dalla superstrada di Fondovalle conduce al paesino. Protagonisti dello scontro tre giovani (due ragazzi e una ragazza), dell’età fra i quindici e i vent’anni, che viaggiavano su un fuoristrada Daihatsu Terios.

Arrivata al bivio per Ostia, forse per un errore del conducente nell’affrontare la curva oppure per una semplice distrazione, la macchina si è capovolta su se stessa, andando a sbattere violentemente contro il guardrail. Un impatto violentissimo, tanto che sono andati totalmente distrutti il tetto del mezzo, il parabrezza in frantumi e quasi tutto il fuoristrada danneggiato.

I soccorritori (sono arrivati sul posto un'ambulanza, un'automedica, i carabinieri e i vigili del fuoco) hanno subito pensato al peggio. Invece, come per miracolo, i tre passeggeri sono scesi sani e salvi: uno se ne è andato direttamente a casa, in quanto completamente indenne, mentre l’autista e la ragazza quindicenne sono stati trasferiti per controlli all’ospedale di Borgotaro. Solo alla ragazza però sono state riscontrate escoriazioni e ferite, ma assolutamente non di grave entità.

F.B.