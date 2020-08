Nove pazienti ricoverati al Maggiore. Uno in terapia intensiva

MARA VAROLI

Il virus? «Striscia» tra noi. E non ci lascia tregua.

Sono infatti 9 i pazienti ricoverati all'ospedale Maggiore: 8 al Covid hospital Barbieri e un paziente in via precauzionale in Prima Anestesia e Rianimazione: «Nove pazienti in condizioni stabili, ma la situazione che stiamo seguendo è in evoluzione e stiamo rivedendo i percorsi di presa in carico», conferma il direttore sanitario Ettore Brianti.

TERAPIA INTENSIVA

«Il paziente ricoverato in terapia intensiva è relativamente giovane, di mezz'età e il suo ricovero è prudenziale - spiega Sandra Rossi, direttrice della Prima Anestesia e Rianimazione - non è intubato ed è in ventilazione non invasiva. E' nel nostro reparto affinché possa essere costantemente monitorato, in quanto il quadro clinico è potenzialmente evolutivo. Nella fase dell'emergenza avevamo capito che con il Covid dovevamo convivere per parecchio tempo, almeno finché non si sarebbe trovato il vaccino. Per cui quello che sta accadendo non è inaspettato, pur con casi numerici contenuti. E' però un virus che può contagiare tutti, così come dimostra il 17enne ricoverato a Milano e il bambino a Padova. E chi è più fragile è più soggetto ad avere complicanze».

Quindi un virus che non ha attenuato la sua virulenza? «Da quello che possiamo comprendere oggi, il virus non è cambiato e la malattia non è meno grave - precisa la professoressa Rossi -, ma siamo noi che siamo più preparati a livello medico e come cittadini, grazie alle misure messe in atto. Quindi mi raccomando: attenzione all'igiene delle mani e dei locali, rispettare il distanziamento e indossare la mascherina. Questo è importante per combattere il Covid, che non risparmia nessuno».

IL BARBIERI

Tant'è che al Barbieri sono otto i ricoverati: «Sì, un paziente lo abbiamo dimesso oggi (ieri per chi legge) - ricorda Tiziana Meschi, direttrice del Covid hospital Barbieri -. E sono tutti pazienti di età variabile, dai 40 agli 80 anni. Ci troviamo davanti una fase un po' diversa della pandemia con una più alta carica virale e con quadri respiratori impegnativi. I malati ricoverati sono delicati e vanno molto seguiti: almeno due volte al giorno facciamo le visite, insieme agli anestesisti, proprio per verificare il fabbisogno di ossigeno. Una fase in cui, i pazienti prevalenti sono quelli più giovani».

Ma anche i sintomi sono gli stessi di questa primavera? «Sono sintomi gastrointestinali, con problemi respiratori e con febbre - continua la professoressa Meschi -. Insomma, il virus è ancora tra noi. Nessuno aveva pensato che sarebbe sparito in estate: abbiamo avuto due mesi di tregua grazie al lockdown e al fatto che siamo stati tutti molto bravi, ma poi purtroppo l'attenzione è mancata. Bisogna continuare a lavarsi le mani, usare le mascherine e osservare il distanziamento. Bisogna fare pressione soprattutto sui giovani, che hanno più occasioni sociali e che si possono ammalare ma anche contagiare gli altri, in particolare le persone fragili. Con questo virus non si scherza: non dobbiamo abbassare la guardia, perché se no torniamo indietro».

«LAVARSI LE MANI»

«La situazione all'azienda ospedaliera universitaria è sotto controllo - conferma il direttore sanitario Ettore Brianti - con un dato consolidato da alcuni giorni. Prestiamo particolare attenzione rispetto al triage respiratorio per la presa in carico nei confronti di pazienti che si presentano in ospedale con sintomi respiratori e febbre e alla definizione dei percorsi migliori di presa in carico di pazienti riacutizzati da parte delle Unità mobili multidisciplinari, che già nel periodo di emergenza avevano contrastato il diffondersi del virus, andando a visitare nelle Cra e a domicilio le persone positive sintomatiche. E' fondamentale la collaborazione di tutti i cittadini, affinché si rispettino le norme. Quindi mantenere il distanziamento sociale, igienizzarsi le mani il più possibile e stare estremamente attenti nei luoghi affollati, anche con amici e conoscenti. Fondamentale inoltre fare il tampone se si rientra da Paesi stranieri segnalati a rischio dalle norme nazionali e regionali».