Rubate cinque stazioni della Via Crucis

FRANCO BRUGNOLI

BORGOTARO Sconcertante. E per molti anche particolarmente offensivo. C'è ancora chi fa fatica a credere che qualcuno abbia potuto far sparire parti della Via Crucis. Ma non ci sono dubbi. Sono state rubate cinque stazioni che si trovano lungo il percorso della pista ciclo-pedonale che, costeggiando il fiume Taro, conduce alla cappelletta della Madonna di Caravaggio (in località Vona). Le stazioni sono state realizzate dal pittore naïf Mario Previ, borgotarese, da anni su una sedia a rotelle a causa di un incidente.

L’opera originale, composta da quattordici dipinti, più uno introduttivo del percorso, è fortunatamente conservata in luogo sicuro. Queste, invece, ne sono una fedele riproduzione, tutte stampate su una speciale lastra di alluminio per proteggerle dalle intemperie. Un'operazione promossa tre anni fa dall’associazione «Antonio Emmanueli» e da un apposito comitato, grazie alla generosità di alcuni sostenitori.

Ieri si è svolta una conferenza stampa sotto i portici del Municipio, nel corso della quale è stata data la notizia di questo furto vandalico e sacrìlego: sono intervenuti il parroco monsignor Angelo Busi, Giacomo Bernardi e Salvatore Oppo dell’associazione Emmanueli, il pittore Mario Previ ed il maresciallo Giuliano Zucco, comandante della stazione carabinieri di Borgotaro. E un appello accorato è stato lanciato proprio dall’autore, che si è rivolto idealmente a colui o coloro, che hanno «asportato» questi dipinti («dal valore principalmente affettivo - ha detto Previ - e non certo commerciale») a ripensarci e a riportarli di fronte al tempietto dedicato alla Vergine.