Salso, vendita del Berzieri: vale 20 milioni

MANRICO LAMUR

Continua a far discutere in città la futura vendita dello storico stabilimento Berzieri, simbolo di Salsomaggiore.

Dopo l’intervento del sindaco, Filippo Fritelli, con il quale ha inteso coinvolgere la cittadinanza invitandola ad esprimere un proprio parere («Ne volete fare un museo oppure un motore di sviluppo per Salso?» ha chiesto il primo cittadino), e quelli del Partito democratico e del consigliere di opposizione del gruppo «Salso futura», Giorgio Vernazza, risulta opportuno fare un po’ di chiarezza su quelli che sono gli intendimenti dell’amministrazione sul futuro del monumento liberty valutato in base ad una perizia, insieme all’ex centrale termica, all’ex Istituto chimico ed ai beni mobili pertinenziali, poco meno di 20 milioni di euro, e sul quale sono stati posti dalla Soprintendenza una serie di vincoli.

«Occorre vedere quale sarà il testo del bando che sarà comunque di tipo competitivo e che dovrà contenere tutti i vincoli fissati dalla Soprintendenza – afferma il sindaco –. L’aggiudicazione potrà essere, rispetto al prezzo base, al ribasso oppure con offerte al rialzo. Bisogna infine vedere quali saranno le offerte che perverranno».

Due sono a questo punto le strade che si presentano: la prima – che la stessa maggioranza come riportato ieri sulla Gazzetta ritiene più auspicabile – è che la proprietà del Berzieri rimanga in mano pubblica attraverso l’acquisizione da parte di un organo statale (tempo fa si era parlato della Cassa depositi e prestiti, ndr) per poi cederlo, per un rilancio, ad un gestore di alto profilo (e non è un mistero in città che nel corso di questi mesi si sia fatto il nome di Qc Terme già gestore, tra le altre, delle terme di Bormio, San Pellegrino, Pré Saint Didier oltre di altre strutture all’estero) poiché la città ha bisogno di valorizzare le sue unicità reinventandone la fruizione e la gestione, ma legandole a una tradizione e storia che nessun altro potrebbe inventare, passaggio che solo le istituzioni devono garantire.

La seconda strada è che l’acquisto venga effettuato da un soggetto privato.

Sia in un caso che nell’altro dovranno essere rispettati i vincoli posti dalla Sovrintendenza.