Zanzare, estate 2020 con numeri da record

GIAN LUCA ZURLINI

Le zanzare sono un «danno collaterale» molto fastidioso dell'estate. E da una trentina d'anni ai "sens'os" nostrani (le cosiddette zanzare culex) che colpivano solo con il buio si sono aggiunte le cosiddette "tigre", molto più numerose e soprattuttopronte a pungere h24 a ogni ora del giorno e della notte.

Premesso questo, il 2020 rischia di passare in archivio come uno degli anni in cui questi fastidiosi insetti sono presenti in maggior numero. Un dato che non è solo un'impressione, ma che è confermato sia dai dati nazionali, pubblicati alcuni giorni fa sul Corriere della Sera, ma anche dalle 60 ovitrappole collocate nel comune di Parma e che servono per capire l'intensità della loro riproduzione.

A MAGGIO PUNTE DA RECORD

Quest'anno già a maggio l'assalto delle zanzare è stato da record. A confermarlo è Lorenzo Ferri, esperto dell'Ausl di Parma che fa parte della commissione regionale per la lotta alla zanzara tigre: «Normalmente nelle ovotrappole c'è una presenza di 60/70 uova. Nel periodo fra il 4 e il 17 maggio ce n'erano in media 149, addirittura quasi raddoppiate a 283 fra il 18 e il 31 maggio». Per dare un'idea, a marzo non c'erano uova e nella seconda metà di aprile soltanto 6. Ferri prosegue dicendo che «la tendenza a una presenza massiccia di zanzare è confermata anche ad agosto, dove si registrano presenze molto superiori alla norma in particolare nelle province di Piacenza e di Parma, mentre i valori sono in discesa da Reggio Emilia fino alla Romagna». La causa è da cercare nello scorso inverno, che ha avuto temperature molto miti.

LE CONTROMISURE

Ferri spiega che «dal 2017 nel comune di Parma viene effettuato con regolarità il trattamento larvicida, l'unico veramente utile per la prevenzione. La disinfestazione adulticida, invece, viene fatta solo in presenza di persone colpite da Dengue o Chikunguya perché l'effetto sull'ambiente ha conseguenze collaterali importanti. I privati, invece, sono autorizzati alla disinfestazione solo tra il 15 luglio e il 15 settembre, ma quest'anno si è partiti già a maggio, vista la situazioneparticolare».

PUNTURE NON PERICOLOSE

Molti si chiedono se le punture delle zanzare possano causare infezioni. Su questo, Ferri è chiaro: «Il rischio di essere infettati, con le zanzare tigre, esiste solo quando pungono una persona malata. In quel caso possono trasmettere la malattia ad altri. Ma in generale da noi le punture non portano nessuna malattia, anche se molto numerose». Altra storia per la zanzara "nostrana": «La "culex" può provocare l'infezione da "West Nile" ma, a differenza della "tigre", non la diffonde ad altre persone».

SÌ ALLE PASTIGLIE

Il consiglio ai cittadini è oltre che di evitare i ristagni d'acqua, anche di utilizzare senza remore le pastiglie larvicide nei tombini: «Le strade e le aree pubbliche incidono al massimo per il 30 per cento - conclude Ferri - nella diffusione delle zanzare. Il resto viene da aree private. E conviene che ciascuno ogni 10-15 giorni metta le pastiglie, che uccidono le larve, ma non sono nocive all'ambiente. È una pratica molto più utile della disinfestazione». Va infine ricordato che, per essere liberi dalle zanzare, deve arrivare il freddo per cui non scompariranno prima di ottobre.