«Mi aiuti, cerco lavoro». E gli sfila l'orologio

Con la ormai consolidata scusa di cercare un lavoro, una giovane donna giovedì mattina ha avvicinato un 88enne al parco Mazzini derubandolo di un orologio d’oro del valore di alcune centinaia di euro.

L'INCONTRO AL PARCO

L’episodio è avvenuto attorno alle 9,30: l’uomo aveva appena parcheggiato la propria autovettura lungo l’anello dell’area verde quando è stato avvicinato da una giovane donna che l’anziano ha descritto come non molto alta, di bella presenza e con inflessione dell’Est europeo.

IL FURTO DELL'OROLOGIO

Con la scusa della ricerca di un lavoro, come detto, la donna ha cominciato una conversazione alla quale l’uomo non ha dato peso più di tanto, dicendo di non poter essere d’aiuto: l’interlocutrice però non si è persa d’animo, continuando a presentare le sue istanze in maniera sempre più insistente, arrivando addirittura a toccare più volte il braccio dell’uomo (particolare, quest’ultimo, di non poco conto come si vedrà in seguito, ndr) fino a quando la donna non ha mollato, letteralmente, la presa ringraziando, salutando ed allontanandosi su un’autovettura di colore grigio a bordo della quale probabilmente si trovavano uno o più complici. Soltanto in un secondo momento, l’88enne si è reso conto di essere stato derubato dell’orologio che portava al polso, un Certina con la cassa d’oro del valore di alcune centinaia di euro.

LA DENUNCIA AI CARABINIERI

A quel punto all’uomo non è rimasto altro da fare che recarsi nella caserma dei carabinieri di via D’Acquisto per denunciare quanto accaduto: agli stessi militari spetteranno ora le indagini, che comunque non si presentano facili, per individuare la donna sulla base della testimonianza del derubato ma anche avvalendosi delle immagini delle videocamere di sorveglianza presenti in zona.

M.L.