A Maiatico è tornato il piromane

SALA BAGANZA Puntuale come l’afa di agosto, è tornato a colpire l’ignoto «piromane» che da anni agisce nella parte alta di via Maiatico.

Nella notte tra mercoledì e giovedì, intorno alle 22,30, un uomo che abita nella parte finale della strada, in zona Bovaia, ha sentito i cani abbaiare e si è accorto di un ballone di fieno che andava a fuoco nel suo terreno; memore dei precedenti episodi, ha preso l'auto ed è corso ad avvertire gli altri residenti che abitano lungo la strada, a circa un chilometro ed ha visto che, nella zona tra il civico 77 e 79, lungo la strada, un altro focolaio.

La chiamata ai vigili del fuoco per scongiurare il diffondersi dell’incendio è stata fatta istantaneamente e i pompieri sono giunti sul posto velocemente per spegnere le fiamme.

La modalità è la stessa dell’ultimo incendio, quello del luglio 2019, anche in quel caso è stato l’abbaiare dei cani ad avvertire il proprietario, il quale, quella volta aveva scorto un’auto che fuggiva.

«Qui è chiaro che agisce un criminale - ha spiegato un altro abitante di via Maiatico -, in queste sere c’è anche un po’ d’aria, con tutto il bosco ed il verde secco che c’è qua intorno, un piccolo fuoco potrebbe causare veri e propri disastri. Fortunatamente ce ne siamo sempre accorti in tempo. Venti giorni fa un altro abitante ha visto il principio di un incendio in un terreno qui vicino, quella volta è bastato passarci sopra con la jeep per spegnerlo. Qualcuno poco tempo fa è venuto su a bruciare la spazzatura, sono rimasti i resti: vetri, lattine, una scarpa, ma questa cosa non è una ragazzata, non è una sigaretta lanciata da un’auto. Sono quattro anni che abbiamo a che fare con qualcuno che d’estate viene qui e appicca incendi a sterpaglie. Stavolta ci ha provato con un ballone di fieno e con un cumulo di sterpaglie, resti di una sfalciatura che era stata fatta da operai appositi sotto i pali del telefono».

I residenti della parte alta di via Maiatico sono esasperati. «Siamo consci che i carabinieri, che sono subito venuti sul posto appena avvertiti dell’incendio e ai quali faremo denuncia contro ignoti, non possano passare di qua tutte le sere a controllare - continua il residente -, io ho già fatto delle serate ad andare su e giù per controllare ma abitiamo in questa via in pochi e non possiamo mica fare le ronde tutte le sere d’estate. Non si vive bene così. Qui ci sono un bosco meraviglioso, tanti animali, delle case e delle persone e sono a rischio».

C.P.