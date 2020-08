Addio al gelataio Martino

ISABELLA SPAGNOLI

Con i suoi baffoni da mangiafuoco, Martino, storico gelataio di via Montanara, era, per i bambini del quartiere, croce e delizia.

Intimoriti dal suo aspetto, all’apparenza burbero, superavano in un battibaleno l’iniziale timore entrando, golosi, “aggiudicandosi” quel cono, che sognavano già dalle prime ore del mattino, dietro ai banchi di scuola. In quel regno delle meraviglie, scoprivano non solo “gusti” da leccarsi i baffi, ma anche un gelataio burlone, irresistibile, dalla battuta sempre pronta. Un uomo che negli anni aveva conquistato giovani e anziani, non solo per la qualità del gelato che produceva, ma anche grazie al suo carattere affabile e ai modi genuini di un tempo.

Nel tempo era diventato il punto di riferimento per gli abitanti e i commercianti della via, Martino Saponara, che si è spento in questi giorni a 70 anni, strappato al mondo da una malattia che non gli ha permesso di ritornare fra la sua gente, dietro al bancone.

«Papà ha lavorato in negozio fino a marzo. Abbiamo abbassato la saracinesca con il lockdown e lui, purtroppo, non ha più potuto riprendere a lavorare quando abbiamo riaperto la gelateria; la sua malattia era ormai in fase avanzata e le forze mancavano», spiega il figlio Carlo che da anni lavora al fianco del padre e della mamma Marta nel negozio di via Montanara.

«La prima gelateria che aprì Martino si trovava in via XXII Luglio, nella parte iniziale della strada venendo dallo Stradone. Era il 1977 e lui era animato da grande passione e voglia di fare. Nell’84 ci siamo poi trasferiti qui in via Montanara, ma gli affezionati clienti del centro hanno continuato a seguirlo, servendosi nel nuovo negozio. Le persone arrivavano da ogni zona della città pur di gustare un gelato fatto da mio padre», aggiunge Carlo che sottolinea come il suo genitore - maestro usasse solo materie prime di altissima qualità. «Ha sempre fatto il gelato con le sue mani. I gusti più amati dalle persone? Cioccolato, zuppa inglese, boero. Ma il suo cavallo di battaglia era uno: la torta meringata. A Parma, Martino, era conosciuto per questo dolce, amato da tutti». Il farmacista di via Montanara, Enrico Bruschi, lo ricorda come una persona allegra, dalla battuta sempre pronta. Un uomo che amava intrattenere raccontando barzellette in dialetto parmigiano e un gelataio attento alla qualità. «Rammento con tenerezza, quando, anni fa, gli alunni della scuole elementari Martiri di Cefalonia parteciparono ad un progetto scolastico che li vedeva impegnati a dipingere il quartiere. Ognuno di loro aveva disegnato le vetrine dei negozi e, quasi universalmente, quella di Martino spiccava nei loro elaborati. Ci fu poi un alunno che raffigurò il suo gelataio preferito che maestoso, altro come un gigante, troneggiava davanti alla vetrina con un enorme cono in mano. Con Martino se n’è andato un punto di riferimento importante del quartiere, ci mancherà». Paolo Guercini, tesoriere del Montanara Insieme ricorda come Saponara fosse stato proprio tra i fondatori di questa associazione nata una ventina d’anni fa che raggruppa i commercianti della via. «Davanti al suo negozio c’è ”la panchina degli amici” dove tutti gli anziani si ritrovano, ogni giorno, per chiacchierare. Martino era amato da tutti, adorato dai figli Enrico e Carlo e dalla moglie Marta che ha sempre lavorato al suo fianco. Era un uomo meraviglioso».