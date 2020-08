Beatrice, la commessa che aveva un sorriso per tutti

ISA BELLA SPAGNOLI

Quando la figlia Chiara era piccina, Beatrice aveva dipinto la sua camera da letto trasformandola in un regno incantato. Non le comprava balocchi: preferiva confezionarli con le sue mani di fata. Un attimo, ed ecco fatto: bambole di pezza con volti disegnati alla perfezione erano pronte per finire tra le braccia della bambina.

Beatrice Franchini era un’artista. Abile sarta, confezionava i suoi vestiti, lavorava all’uncinetto, dipingeva e ha scritto anche un libro di ricette di famiglia. Sapeva fare tutto. Ora che è morta, a 65 anni, dopo aver vissuto tanto tempo a combattere la malattia, che però non le ha mai impedito di vivere appieno la sua vita, Beatrice viene ricordata dalle tantissime persone che l’hanno amata. «Mia moglie si faceva voler bene da tutti. Dava per il gusto di donare, senza mai pretendere di ricevere nulla in cambio. Il suo cuore immenso aveva spazio per tutti, non negava aiuto a nessuno», commenta il marito P. Ciro Sirocchi, che ricorda i momenti indimenticabili che la sua sposa trascorreva a tu per tu con le nipotine. «A Natale preparava con loro gli anolini, le portava in vacanza alla scoperta delle bellezze d’Italia, insegnava loro tante belle cose, erano la sua gioia», racconta.

Beatrice non era amata solo dai familiari, ma anche dai tantissimi clienti che hanno avuto la fortuna di essere serviti da lei nel negozio «Punto Verde» di alimentari biologici di via Costituente. Lei amava moltissimo il suo lavoro e lo faceva da 22 anni con immensa passione. Non si limitava a vendere, bensì studiava ogni prodotto che era sugli scaffali cercando di capire i benefici che avrebbe potuto dare ai clienti con diverse problematiche. «Lavoravamo insieme da una vita, e per me Beatrice non era una dipendente ma una sorella - spiega Giorgia Iotti , titolare del negozio -. Stavamo insieme 8/10 ore al giorno, e abbiamo imparato a conoscerci veramente bene. Era una sorella per me, nonché una dipendente affidabile che ricopriva diverse funzioni. Stava alla cassa, trattava con i fornitori, vendeva, insomma era in grado di fare qualsiasi cosa. Il suo carattere dolce e gentile è rimasto nel cuore di tutti i clienti che in questi giorni hanno fatto una processione in negozio per fare le condoglianze, perché lei, per me, era una di famiglia».

Giorgia spiega che la sua amica «scricciolo» (come affettuosamente la chiamava) aveva una personalità forte e resiliente. «Non si è mai arresa in questi anni di malattia, mai stata a casa da lavorare una volta. Un anno fa era andata in pensione e già facevamo progetti per quando ci sarei andata anch'io. Non volevamo perderci, siamo sempre state unite e neanche la morte può allontanarla da me».

La figlia Chiara rivela che la sua mamma era dolcissima, presente, una guida sicura e un punto di riferimento per la famiglia intera. «Un esempio anche per Giulia e Elena che l’hanno adorata e non si dimenticheranno mai di lei», conclude.