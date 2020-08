Camion perde il carico: via Buozzi invasa dalle barbabietole

CHRISTIAN MARCHI

SORBOLO MEZZANI Un manto di barbabietole ha ricoperto ieri mattina l’asfalto di via Buozzi, a Sorbolo. Erano le 7,15, infatti, quando un camion che trasportava cento quintali di barbabietole per la campagna da poco iniziata, in direzione via Mantova ha perso l’intero carico, probabilmente a causa di un guasto al semirimorchio, rendendo così inagibile e scivolosa la carreggiata. Tuttavia, il conducente del mezzo ha pensato di tirare dritto e non si è fermato per denunciare l’accaduto alle autorità competenti. Anche se, grazie alle segnalazioni dei cittadini residenti e i controlli incrociati delle telecamere di videosorveglianza, la polizia municipale, arrivata in breve tempo sul posto per gestire la viabilità, e il sindaco Nicola Cesari sono ben presto riusciti a risalire al camionista alla guida.

Tempestivo è stato successivamente l’intervento della ditta Taracchini e degli operai comunali per rimuovere i tuberi e ripulire la strada da quanto rimasto sull'asfalto, della polizia municipale e del sindaco per evitare che anche il traffico pesante circolasse nel centro del paese.

È così che il sindaco ha voluto esprimere subito grande gratitudine per il senso civico mostrato dai cittadini. «Ancora una volta - ha commentato Nicola Cesari sui social - Sorbolo Mezzani dimostra di avere i migliori cittadini della provincia. Quelli che segnalano ogni cosa, anche quelle che possono sembrare apparentemente banali e che invece permettono attivamente lo sviluppo di indagini o di semplici verifiche. Il premio può essere quello di continuare a investire sulla sicurezza, e lo faremo molto presto con nuovi progetti di digitalizzazione e implementazione della videosorveglianza a supporto di una cittadinanza sempre più attiva».