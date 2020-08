Morìa di rapaci, le cause? Un vecchio cavo e una malattia

MARA VAROLI

«Ho trovato 15 gheppi e la maggior parte erano morti. Forse solo uno si è salvato».

Gianluca Lucchini, guardia dell'Oipa, è preoccupato per i rapaci che volano nel cielo di Alberi di Vigatto. Il primo gheppio è stato trovato i primi di luglio e poi tutti gli altri: «La zona è quella di strada Bassa di Vigatto e quando ho trovato i primi rapaci ho subito chiamato Ivano Chiapponi del Rifugio Matildico, che è molto bravo e sempre disponibile - continua Lucchini -. In tutto il periodo sono riuscito a recuperare 11 gheppi morti e quattro ancora vivi, ma probabilmente solo uno riuscirà a salvarsi».

Una strage che preoccupa. Anche perché sono stati trovati morti altri uccelli e alcune tortore. «Certamente - continua Lucchini - c'è un problema di vecchi cavi elettrici in quella zona: pare che gli uccelli vi si posano sopra e vengano folgorati. Per cui segnalerò il problema all'Iren. Ma i veterinari hanno riscontrato nei rapaci morti una seconda causa della morte: si tratta di un acaro che atrofizza le zampine soprattutto nei piccoli gheppi e quindi non riuscendo più a volare si fanno male alle ali e muoiono. Speriamo di non trovare altri uccelli morti: voglio ringraziare pubblicamente Ivano Chiapponi che è veramente sempre presente per recuperare gli animali feriti e portarli per la cura al suo Rifugio Matildico».

«Effettivamente non è un caso isolato - interviene Michele Mendi della Lipu -, in Italia ci sono stati molti altri casi, per la specie di falco tinnunculus che è il gheppio e per altre specie di falco. I piccoli soprattutto vengono colpiti da quella che viene definita una sindrome ischemica e purtroppo non si sa da cosa venga provocato. Assieme alle autorità sanitarie competenti e al mondo scientifico stiamo seguendo con la massima attenzione l'evolversi di questi casi. Pare che la malattia colpisca anche le ali mandandone in necrosi». Per cui, per gli uccelli trovati morti ad Alberi le cause potrebbero essere due: una malattia e la vecchia linea elettrica. «Ho potuto visitare due gheppi di Alberi - spiega il veterinario Tiziano Iemmi - e dagli esami questi due esemplari sono morti per folgorazione. Per cui questa vecchia linea elettrica va riparata: i pali vanno isolati nel punto di sostegno del cavo, perché gli uccelli appoggiandosi e aprendo le ali, formano un arco voltaico e possono prendere la scossa di ben 380 volt».

«Una situazione sulla quale bisogna fare chiarezza - aggiunge Lella Gialdi dell'Enpa -, perché il rispetto dell'ambiente e dei suoi animali è sempre peggiore. Il nostro invito è di trovare una soluzione: la natura è importante per tutti».