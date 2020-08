Scoppia l'incendio in casa: il cane muore tra le fiamme

MICHELE CEPARANO

Una giornata di paura e di grande tristezza per i residenti di via Migliavacca. Nella laterale di via Zarotto, infatti, ieri mattina un appartamento è andato a fuoco e il cane che era all'interno è morto tra le fiamme.

«La casa? È quella là» indica quasi commossa una vicina di casa. Quella che ha avuto come teatro il condominio al civico numero 13 di via Migliavacca, è stata una tragedia che ha avuto come vittima il cane di taglia media dei proprietari dell'appartamento, un amico fedele che quella famiglia - marito, moglie e una figlia - adorava.

L'inferno, forse causato da un cortocircuito, si è scatenato dopo le 11 al quinto piano del condominio. I proprietari erano usciti un attimo e avevano lasciato il cane in casa quando all'interno dell'appartamento si è scatenato l'incendio. Ad accorgersi per primi di quello che stava accadendo sono stati dei vicini che hanno visto del fumo nero uscire dalle finestre e hanno perciò dato l'allarme.

La proprietaria, rincasata poco dopo, ha aperto la porta di casa sperando che il cane uscisse. Ma l'animale, probabilmente terrorizzato, non è riuscito a scappare rimanendo intrappolato tra le alte fiamme. La donna, raccontano i vicini, avrebbe anche provato a entrare per un tentativo disperato, ma un condomino l'avrebbe fermata. «Le fiamme erano altissime - spiega l'uomo che abita sullo stesso pianerottolo - e dentro l'appartamento c'era un calore elevatissimo. Le ho detto: "Non entri"». Nel frattempo sono arrivati i vigili del fuoco che si sono messi al lavoro per domare le fiamme e recuperare il cane. Per la povera bestiola non c'era purtroppo più niente da fare. L'appartamento era completamente distrutto, lo stabile tutto impregnato di fumo e le pareti degli ultimi piani annerite. Inoltre, dal momento che l'incendio ha provocato l'esplosione di una tubatura, c'era acqua dappertutto.

Infine, almeno per la giornata di ieri, i condomini non hanno potuto usare l'ascensore. Ma i danni sono nulla rispetto alla tristezza per quel cane, membro della famiglia e del condominio, che non c'è più.