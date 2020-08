«Mi hanno tagliato una gomma perché sono di Parma»

MICHELE CEPARANO Quell'uomo sta riflettendo sul detto che a pensare male si fa peccato, ma a volte, per non dire spesso, ci si indovina. Se poi in un parcheggio di Reggio Emilia, l'unica automobile a cui è stato tagliato uno pneumatico è di Parma, ebbene, racconta che questo in lui solleva più di una maliziosa congettura. È all'aforisma reso celebre da Giulio Andreotti, ma che sarebbe stato pronunciato dal cardinale Francesco Marchetti Selvaggiani, che ha pensato un parmigiano che di professione fa la guida turistica. L'uomo, prima di Ferragosto, ha preso parte a un viaggio, con partenza dal parcheggio di fronte al centro commerciale reggiano L'Ariosto. Al ritorno quattro giorni dopo, poco prima delle 23, da un interessante tour in una regione del Centro Italia, appena sceso dal pullman il parmigiano ha avuto una bruttissima sorpresa. «Mi sono recato a recuperare l'auto - racconta la guida - e, appena messo in moto, mi sono accorto che c'era qualcosa che non andava. Sceso, ho visto che uno pneumatico aveva un buco enorme, probabilmente provocato da un punteruolo». Fin qui una storia di ordinario vandalismo, come sa bene chi, a volte, parcheggia l'auto in luoghi incustoditi. «Sono perciò sceso - prosegue - e ho chiesto ad altri che avevano parcheggiato le loro auto nello stesso luogo, diversi dei quali erano ancora lì, se anche qualcuno di loro fosse stato vittima del medesimo atto vandalico». Alla risposta negativa da parte di tutti i presenti, l'uomo ha cominciato a ragionare. Poi, la sua attenzione è stata catalizzata da un adesivo di «Parma Mobility che avevo lasciato sul vetro dell'automobile. C'erano dieci auto e solo la mia è stata presa di mira. Mi dispiace dover pensare male ma la mia era l'unica che aveva un segno inequivocabile di appartenenza a un territorio. Quindi...». Quindi, dietro potrebbe esserci la mano di un vandalo campanilista? «Soprattutto un cretino - afferma - ma anche certamente un vandalo, nella cui mente perversa un parmigiano rappresenta ancora un nemico. Il campanilismo tra Parma e Reggio c'è sempre stato nel calcio, ma gesti del genere sono ingiustificabili». L'uomo, che poi si è fatto aiutare dall'autista del pullman e da altri suoi compagni di viaggio, a sostituire lo pneumatico, è successivamente andato a denunciare il fatto ai carabinieri di Parma. Più dei disagi e dei danni, però, confessa di essere rimasto colpito dal gesto in sé. «La speranza, però, è che da un fatto del genere - ripete più volte il parmigiano - non scatti una "rappresaglia". Mi fa, infatti, rabbrividire che magari una persona che lasci in bella mostra sull'automobile una copia della Gazzetta di Reggio, possa subire un trattamento simile al mio. Sarebbe un doppio sfregio». © RIPRODUZIONE RISERVATA

