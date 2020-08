A settembre sarà demolita la scala dell'ex Cobianchi

LUCA MOLINARI

La scala per la discesa all’ex Cobianchi che si affaccia su via Mazzini, tra settembre e ottobre sarà demolita e coperta per migliorare il passaggio pedonale tra piazza Garibaldi e i vicini portici.

Si tratta dell’ultimo tassello del progetto di riqualificazione di via Mazzini, durato ben tre anni e suddiviso in più fasi, che ha portato – tra l’altro - al discusso allargamento del marciapiede sul lato verso via Garibaldi.

Ma non solo: l'intervento ha previsto anche la sostituzione delle luci sotto i portici, all’impermeabilizzazione del sottopasso del ponte Romano fino alla completa riasfaltatura della via, in completamento proprio in questi giorni.

«L’intervento sulla scala dell’ex Cobianchi – spiega Michele Alinovi, assessore comunale ai Lavori Pubblici – sarà piuttosto breve e non avrà particolari impatti sulla viabilità. Avverrà tra settembre e ottobre e riguarderà soltanto la scala verso via Mazzini. Verranno tolte le balaustre e creato un solaio in pietra per migliorare il passaggio pedonale tra la piazza e via Mazzini».

Per quanto riguarda le asfaltature attualmente in corso in via Mazzini, la strada è stata completamente riaperta al traffico nel tratto tra via Garibaldi e la piazza. La settimana successiva invece verrà rifatto l’asfalto nel tratto compreso tra via Cavestro e l’incrocio del ponte di Mezzo (escluso), l’unico ancora mancante.

«In questo caso è previsto il passaggio lungo via Mazzini con l'obbligo di un senso unico alternato – precisa Alinovi – Il 28 agosto completeremo anche questa ultima asfaltatura e il 29 agosto consegneremo via Mazzini completamente riasfaltata. I giorni successivi termineranno infine i lavori sull’attraversamento pedonale all’incrocio con via Garibaldi, così da completare anche questo cantiere entro la prima settimana di settembre». Negli stessi giorni finiranno anche i lavori per il rifacimento della pavimentazione in porfido del tratto di piazza Garibaldi compreso tra il Municipio e via Repubblica.

«Si tratta dell’ultima parte dei lavori di rifacimento della pavimentazione della piazza, iniziati la scorsa estate e terminati ora in vista di Parma 2021» sottolinea Alinovi.

L’ultimo cantiere a concludersi, probabilmente, sarà quello che interessa il tratto di via Garibaldi compreso tra via Mazzini e il Teatro Regio. «Stiamo realizzando dei lavori di manutenzione straordinaria alla pavimentazione in granito rosa – afferma Alinovi - effettuando stuccature e rifacimenti del fondo stradale. Il cantiere dovrebbe chiudersi già il 5 settembre, ma i lavori potrebbero protrarsi ulteriormente, comunque non oltre il 10 settembre».

Per quanto riguarda via Mazzini infine, l’assessorato al Turismo e quello alla Cultura, decideranno prossimamente se posizionare delle infografiche legate – tra l’altro -alle iniziative di Parma 2020+21 sul porticato posizionato sul lato sud (ossia verso via Cavestro), nell’ultimo tratto verso il ponte di Mezzo.