L'amore al tempo del Covid

CHIARA CABASSI

Tra Benedetta Furlotti e David Diouf, 25 e 26 anni, è cominciata con una direct Istagram. Si erano già visti di sfuggita all’Università di Parma, ma le loro prime chiacchiere sono state in videochiamata.

Il computer di lui, impegnato in un master in neuroscienze, si accendeva nelle notti stellate di Phoenix in Arizona, quello di lei, iscritta al corso magistrale di giornalismo della Sapienza, illuminava le albe romane. Un po’ come Rutger Hauer e Michelle Pfeiffer si sono inseguiti, per mesi, negli incroci dei fusi orari, per trovare uno spazio nel quale le loro vite si potessero toccare. Uno spazio che presto è diventato importante, complice, necessario.

Mentre tutto il resto, intorno a loro, si chiudeva, Benedetta e David si sono scoperti giorno dopo giorno.

«Ero partita con in testa l’idea di vivere Roma, la città eterna, e invece, presto, tutto è stato precluso e quello che ho vissuto intensamente è stato un inaspettato amore a distanza, nutrito di telefonate a orari impossibili. Abbiamo dovuto aspettare fino al fatidico 3 giugno per vederci, all’uscita del decreto che consentiva lo spostamento tra regioni diverse - racconta Benedetta -. Da Arezzo, dove risiede la sua famiglia, David mi ha raggiunta a Parma. Prima del nostro incontro in stazione ero ansiosa: avevo paura che tutto quello che si era creato a distanza si sarebbe infranto dal vivo. Non è stato così: è stato come nei film. Anche adesso facciamo la spola tra Emilia e Toscana e da settembre riprenderemo i nostri progetti: io Roma, David sta valutando tra proposte di dottorato ricevute dall'Olanda e dagli Stati Uniti. Viviamo un tempo cui è toccata una pandemia, ma siamo cresciuti non considerando le distanze un problema. Se siamo riusciti ad avere cura della magia del nostro rapporto durante il lockdown, sapremo fare tesoro anche del tempo che riusciremo a passare insieme, ovunque sarà».

LA FORZA DELLA FIDUCIA

«Sola, con i social a fare da filtro col mondo mi sono schiarita le idee. Ho desiderato un ragazzo di cui potermi fidare, uno che non fa giochetti. Qualcuno di vero. Il principe azzurro di tutte le bambine e i “maledetti e impossibili” che fanno tendenza tra i profili si sono scontrati con le consapevolezze, i bisogni di sicurezza che l’epidemia ha scatenato» dice Lara Aisha Giovanelli che a settembre inizierà la quarta classe del Giordani.

Alessandro Atti studente del Bocchialini e i suoi grandi occhi marroni sono arrivati da lei dopo i mesi di clausura, alla prima uscita in compagnia al tavolino di un bar.

«Ho notato subito che teneva la mascherina e la distanza. Spesso i giovani vengono accusati di indifferenza verso le misure di prevenzione, di leggerezza. Non è così, c’è molta paura in giro, anche per i nostri famigliari. La quarantena mi ha fatto mettere in fila cose importanti, la prima libera uscita di inizio estate mi ha regalato il mio primo amore. Se dovessero esserci nuove chiusure, sarebbe davvero doloroso stare separati. Spero che i comportamenti responsabili di tutti evitino questa ipotesi».

CUORI SENZA ETÀ

Anche per due ultrasettantenni di Busseto la pandemia ha rappresentato un passaggio importante. D.E. e A.V. avevano unito le loro vite un attimo prima del lockdown.

«Vivere la pandemia, alla nostra età è stato davvero drammatico» raccontano dalla bella piazza della Bassa, dove il bronzo di Giuseppe Verdi sorride sotto i baffoni e guarda il passeggio comodamente seduto.

«Avevamo già vissuto lutti dolorosi e ci aspettava una vecchiaia di solitudine. Il destino ci ha fatto incontrare nel momento più necessario. I mesi in isolamento, con i bollettini quotidiani dei contagi e delle vittime, sono stati angosciosi. Li abbiamo condivisi appoggiandoci uno all’altra, giorno dopo giorno. E’ stata un’esperienza che ha cementato il nostro legame. Ci siamo dati coraggio e forza a vicenda. Sarebbe stato terribile trascorrere quel periodo isolati. Poter contare uno sull’altra nelle difficoltà è davvero qualcosa che unisce le vite».