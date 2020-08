Mamma Olga e le cure termali: come Sophia, prima di Sophia

La fidentina Olga Cugini come Sophia Loren. Ma molto in anticipo rispetto alla diva. Con meno risalto mediatico, ovviamente. Quindi ora è giusto renderle merito. Classe 1912, la signora Olga si era sposata nel 1939 con Giuseppe e non riuscendo ad avere figli per ben sette lunghi anni, nel 1947 si era sottoposta alle cure termali di Salso, contro l’infertilità. E dopo un anno, anche Olga Cugini, era il 18 agosto 1948, provò l’emozione di diventare mamma: nacque Mauro, unico adorato figlio, che l'altro ieri ha compiuto 72 anni. Tutto grazie alle cure termali di Salsomaggiore. Come è successo alla superstar Sophia che dopo un soggiorno salsese ad hoc - anche lei non riusciva a concepire - nel 1968 diede alla luce il suo primo figlio.

La storia è emersa grazie a Luciana Passera, la moglie di Mauro Pizzelli, che in occasione del compleanno del marito ha raccontato sui social la storia di questo miracolo della vita, postando anche la tenera foto di Mauro, a 4 anni, in sella a una moto, sua grande passione già da allora e il certificato rilasciato alla suocera Olga, dalle Terme demaniali di Salso, dove veniva documentata la sua sterilità e il consiglio a sottoporsi a trattamento di acque termali.

«Al piccolo motociclista che compie 72 anni, tanti auguri», ha scritto Luciana. «È Mauro Pizzelli, da tutti chiamato Tom, mio marito. Ma soprattutto volevo ringraziare l’angelo di mia suocera Olga Cugini che, dopo sette lunghi anni di tentativi per riuscire a diventare mamma, fece le cure a Salso e dopo un anno arrivò quella bella persona che da cinquant’anni, mi è accanto. Insomma mi sento di dire che Olga è stata un po’ come Sophia Loren, anche lei diventata mamma dopo le miracolose cure termali salsesi. Grazie per il regalo della vita che solo una mamma può donare al proprio figlio».

Molti negli anni i servizi dedicati alle cure termali salsesi contro la sterilità e naturalmente tutti corredati con la testimonial per eccellenza, Sophia.

Alle Terme Berzieri, tra sculture, stucchi e mosaici liberty, un manifesto degli anni ‘30 mostra un neonato che sorride sotto la scritta «Io sono nato qui». Già ai primi del Novecento, infatti, l’acqua termale veniva utilizzata per aumentare la fertilità di donne e uomini.

Oggi la scienza conferma quelle che potevano sembrare deduzioni empiriche o pittoresche leggende, convalidando l’efficacia di un metodo tutto naturale contro la sterilità. Intanto Mauro/Tom, insieme a Luciana, ha festeggiato le sue settantadue primavere, ricordando anche la sua adorata mamma, che tanto lo aveva desiderato.

s.l.