Risoluzione o esonero, arriva Liverani

CARLO BRUGNOLI

Divorzio fra il Parma e Roberto D'Aversa, atto secondo. Dopo la rottura definitiva fra il club e l'allenatore, si chiude il rapporto con il mister delle due promozioni e delle due salvezze. Ora la priorità è trovare una soluzione che accontenti le due parti. Le opzioni sono fondamentalmente due: o l'esonero (decisione traumatica anche per il rapporto umano che c'è sempre stato con il tecnico delle due promozioni e delle due salvezze) o la risoluzione consensuale che metterebbe d'accordo tutti e libererebbe D'Aversa per eventuali nuove esperienze professionali.

I contatti, in questo senso, stanno proseguendo e la diplomazia è al lavoro. Certo è che i tempi ormai sono strettissimi. Già domani la squadra si radunerà a Collecchio e un punto fermo sulla guida tecnica andrà in qualche modo messo. Il Parma non è certo stato a guardare in questi ultimi giorni e anzi ha intensificato i contatti con Fabio Liverani, indiziato numero uno per sostituire D'Aversa sulla panchina crociata. Il nuovo tecnico potrebbe essere annunciato oggi.

L'intesa è più che concreta sulla base di un contratto biennale (con opzione per il terzo) che permetterebbe al nuovo allenatore di lavorare con tranquillità al progetto Parma 4.0: una nuova sfida che non può prescindere da un ringiovanimento della rosa e da una conseguente riduzione del monte ingaggi.

Una sfida che D'Aversa non ha voluto sposare e questo è il motivo vero per cui le strade si sono separate. Nel frattempo il neo ds Carli sta lavorando per allestire una squadra competitiva per il prossimo campionato. Martedì si presenterà alla città e ai tifosi e sarà quella l'occasione per conoscere nel dettaglio quali sono le operazioni imbastite in entrata e in uscita. Con la consapevolezza che questa proprietà non ha mai tradito. E non lo farà neanche questa volta.