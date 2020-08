Tutti chiusi i bagni pubblici della città

GIAN LUCA ZURLINI

Agosto, bagno pubblico non ti conosco: l'accoglienza su questo fronte per turisti e parmigiani è in costante peggioramento. Tanto che trovare ieri un bagno pubblico a Parma era di fatto un'impresa disperata, se non impossibile. Un dato che non rende onore a una città che su questo fronte ormai da anni non riesce a trovare una soluzione e vede la situazione ancora peggiorata in questo ultimo periodo rispetto ad alcuni mesi fa.

GHIAIA, BAGNI OFF LIMITS

La situazione più clamorosa è quella dei bagni pubblici della Ghiaia, gli unici disponibili in centro storico dopo la mai abbastanza criticata chiusura di quelli a fianco del Teatro Regio che avevano sempre svolto la funzione in modo adeguato e, soprattutto, senza chiusure prolungate. In giorno di mercato, ieri, i bagni di Piazza Ghiaia erano resi inaccessibili da alcune transenne senza nessun cartello che indicasse i motivi della chiusura o soluzioni alternative. Una situazione davvero incredibile, che arriva dopo molte lamentele per l'apertura a singhiozzo e il malfunzionamento della struttura.

PARCO DUCALE, BAGNI "A METÀ"

Non molto meglio le cose andavano al Parco Ducale, dove un cartello indicava ieri (ma è presente già da alcuni giorni) un "fuori servizio" per i Wc riservati agli uomini, mentre erano aperti quelli per le donne. Comunque un disagio non da poco proprio nel periodo in cui il Giardino è più frequentato dalle persone.

LA CITTADELLA E I FESTIVI

Paradossale anche il caso della Cittadella: nel parco più frequentato dai parmigiani, infatti, i bagni pubblici ci sono, all'interno del bar dell'ex Ostello. Locale che però, durante l'estate, è rimasto chiuso nei giorni festivi, compreso il Ferragosto, quando invece è regolarmente aperto il vecchio chiosco. Il risultato è che nei giorni di maggior frequentazione non ci sono wc disponibili. E da mesi, ormai, sono chiusi anche quelli del Parco Ferrari, a testimonianza di un'incuria crescente.