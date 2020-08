«Tutti matti per Colorno», è polemica sulla sicurezza

MICHELE DEROMA

COLORNO - Si terrà regolarmente l’edizione 2020 di «Tutti matti per Colorno», il festival di circo, teatro e musica in programma nella cittadina colornese nei due weekend del 6 e del 13 settembre. Ma già nelle ore immediatamente successive alla presentazione della manifestazione, sono scattate le polemiche sui social network, dove tanti cittadini hanno espresso la propria preoccupazione sul regolare svolgimento del festival nonostante l’emergenza Covid e le cifre dei contagi, purtroppo in costante aumento soprattutto a livello nazionale e regionale. Sono in diversi infatti ad aver fatto notare le possibili difficoltà nel mantenere l’adeguato distanziamento sociale, vista la notevole presenza di pubblico richiamato ogni anno da «Tutti matti per Colorno», e nell’evitare così quegli assembramenti potenzialmente in grado di favorire i contagi.

Ma per tentare di rassicurare i cittadini è intervenuto il sindaco Christian Stocchi, chiarendo che «la manifestazione è stata organizzata in due fine settimana proprio per diluire gli eventi e controllarli meglio: sarà in funzione un apposito piano della sicurezza e i posti a sedere saranno distanziati, con accesso contingentato. Le disposizioni previste negli weekend di "Tutti matti per Colorno" ricorderanno quelle studiate per gli eventi estivi nel giardino della reggia, dove, a fronte di numerose iniziative con grande partecipazione di pubblico, tutto è sempre andato nel migliore dei modi. Il modello organizzativo del festival - ha aggiunto il sindaco - sarà pertanto completamente diverso rispetto agli anni scorsi, proprio per evitare assembramenti e situazioni di rischio».

Anche lo staff di «Tutti matti per Colorno», sul sito ufficiale della manifestazione segnala che «tutta l’area del festival verrà gestita in ottemperanza alle norme anti Covid indicate nell’ultimo Dpcm: gli spazi adibiti agli spettacoli saranno solo con biglietto, gratuito o a pagamento. Per accedere agli spettacoli gratuiti sarà necessario ritirare un ticket il giorno stesso, presso la biglietteria del festival, in piazza Garibaldi. Ogni persona potrà assistere al massimo a tre spettacoli gratuiti al giorno e potrà ritirare al massimo cinque biglietti gratuiti a spettacolo».