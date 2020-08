Cristiano Mora annegato in mezzo metro d'acqua

MARIA CHIARA PEZZANI

LANGHIRANO - La notizia che tutti temevano è giunta ieri pomeriggio, spegnendo la speranza dei famigliari e degli amici che potesse essere ritrovato ancora in vita. Purtroppo invece, il corpo di Cristiano Mora, 46enne di Langhirano, è stato trovato nell’Enza dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco.

Mora è annegato in circa mezzo metro d’acqua: è rimasto incastrato in un’insenatura, probabilmente per una tragica fatalità, mentre nuotava nelle acque del torrente. Aveva ancora gli occhialini da nuoto sul volto. Il ritrovamento è avvenuto dopo ore di intense ricerche nella zona dove sabato sera era stato trovato, dopo una segnalazione, lo scooter con il quale si era allontanato da casa venerdì nel tardo pomeriggio.

Il mezzo era parcheggiato sul ponte che da Sella di Lodrignano porta a Vetto. Poco più avanti, sabato in tarda serata, lungo il greto dell’Enza, sono stati poi ritrovati il suo casco e lo zaino. Elementi importanti che hanno permesso alle autorità di restringere il campo e concentrare le ricerche in quel tratto del torrente. Alle 7 di ieri sono ripartite le operazioni, che hanno visto in campo i Carabinieri, i Vigili del Fuoco di Langhirano e Reggio, con le loro unità cinofile, i sommozzatori provenienti da Vicenza e l’ausilio dell’elicottero per visionare dall’alto la zona. Presenti anche i volontari della Protezione civile di Traversetolo e Parma, le unità Sos cinofile di Langhirano, il Nucleo cinofilo da soccorso di Fidenza, il Soccorso Alpino.

La zona è stata interdetta immediatamente alle persone, mentre il traffico sul ponte è stato regolato con il senso unico alternato per permettere ai mezzi di soccorso di operare senza intralcio. Il corpo è stato ritrovato intorno alle 16.30, a monte del ponte, a circa 400-500 metri in linea d’aria dal ponte stesso, nella sponda dal lato reggiano. Il corpo è stato recuperato dai sommozzatori e trasportato via dalla Croce Rossa di Traversetolo. Mora era uscito di casa venerdì sera con lo zaino e l’asciugamano per un bagno al torrente.

L’ultimo avvistamento sul ponte che collega Langhirano a Mulazzano, motivo per il quale le prime ricerche si erano concentrate lungo il greto del Parma. Poi una seconda segnalazione e il ritrovamento dello scooter sul ponte di Vetto. Infine ieri il tragico epilogo.